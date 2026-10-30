Según reveló L'Equipe el viernes por la noche, ni Kylian Mbappe (Real Madrid), segundo en la clasificación general, ni Lamine Yamal (FC Barcelona), tercero, figuraron siquiera entre los diez primeros en la lista de Manos Staramopoulos.

Por tanto, Mbappe y Yamal no recibieron ni un solo punto de Grecia. Algo especialmente frustrante para Mbappe, ya que terminó a solo 28 puntos del recién coronado ganador del Balón de Oro, Harry Kane.

El periodista griego con derecho a voto situó al goleador del Bayern de Múnich tan solo en séptima posición. Sorprendentemente, colocó, entre otros, al defensa del PSG Willian Pacho (tercero) y al lateral izquierdo del Real Madrid Marc Cucurella (cuarto) por delante de Kane, así como de Mbappe y Yamal.

Balón de Oro: un periodista de Ucrania tampoco incluye a Mbappe entre los diez primeros

El jurado del Balón de Oro está formado por 100 periodistas, uno de cada uno de los 100 países mejor situados en la clasificación mundial de la FIFA. Cada periodista elabora su lista personal de diez jugadores entre los 30 nominados, que reciben desde 15 puntos (el primero) hasta un punto (el décimo).

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El periodista de Ucrania presentó otra lista sorprendente. Igor Linnyk situó a Kane en novena posición y a Yamal en la séptima. Mbappe tampoco figuró entre sus diez primeros y no recibió ningún punto. En cambio, el periodista ucraniano colocó en segundo lugar, por ejemplo, a Pau Cubarsi, la joya de la defensa del Barcelona.

Kane recibió el Balón de Oro el lunes por la noche durante la ceremonia de entrega en Londres. Por detrás de Mbappe y Yamal, Rodri (FC Barcelona) terminó cuarto, mientras que el ocho veces ganador Lionel Messi (Inter Miami) acabó una vez más en quinta posición gracias a sus grandes actuaciones con Argentina en el Mundial del pasado verano.