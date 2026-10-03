Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino impulsan a España a una victoria innecesariamente sufrida sobre la República Checa

España también convirtió en victoria este sábado por la noche su tercer partido de la Liga de Naciones en este parón internacional. Tras los triunfos ante Inglaterra y Croacia, también superó a la República Checa: 3-1. Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino firmaron los goles españoles. Jiri Slama recortó distancias entre medias, aunque tampoco pudo evitar que la República Checa siga con cero puntos. Inglaterra y Croacia, los otros países del grupo, ya habían jugado antes en el día.

Como se esperaba, el partido fue en gran parte de un solo sentido en Oviedo, donde Yamal ya pudo marcar antes de cumplirse el primer minuto. El extremo derecho todavía no estuvo del todo atento tras un pase filtrado de Dani Olmo y remató fuera.

Solo unos minutos después, Yamal sí encontró portería. El candidato al Balón de Oro recibió al borde del área y mandó a Roman Macek al bosque con una finta, antes de colocar el balón de manera brillante con la izquierda en la escuadra: 1-0.

España dominó por completo a los checos, algo que no siempre favoreció la precisión del conjunto local. Sin embargo, las jugadas vistosas nunca estuvieron lejos. Así, Yamal estuvo cerca de su segundo gol con una vaselina que botó rozando la portería de Antonín Kinský. El portero del Tottenham dejó en el banquillo al jugador del PSV Matej Kovár.

Poco después de que Dani Olmo, en una posición franca, disparara directamente a Kinský, el campeón del mundo logró de todos modos el 2-0. Pedri condujo hasta el área y vio cómo un checo le tocaba el balón de los pies, dando sin querer a Rodri la oportunidad de empujarlo dentro: 2-0.

Tras el descanso, al principio cambió poco el guion del partido. España dominaba y seguía desperdiciando ocasiones, por lo que la puerta al gol que recortara distancias seguía abierta y finalmente llegó por medio de Slama, que sorprendió a David Raya con un disparo al palo largo: 2-1.

Prácticamente acto seguido, la República Checa también pudo empatar por medio del exjugador del Feyenoord Ondrej Lingr, que recibió el balón casi regalado en sus pies por un Raya poco convincente. El disparo del checo, sin embargo, fue demasiado flojo, lo que dio a Raya la oportunidad de regresar a tiempo bajo palos.

El empate pareció llegar poco después, cuando Raya calculó muy mal un balón alto y Ryan Naderi empujó a la red el rechace. El árbitro Vassilis Fotias salió al rescate de España y anuló el gol por una falta sobre Robin Le Normand.

El capitán Ladislav Krejci vio además la amarilla por sus airadas protestas y unos minutos después se fue a las duchas antes de tiempo, tras cometer una falta táctica para desactivar otro ataque español.

A un minuto del final, España sentenció definitivamente el duelo. Víctor Muñoz se topó de cerca con Kinský, que después no pudo evitar que Merino sí apretara el gatillo: 3-1. España cerrará su parón internacional el martes en Croacia, mientras que la República Checa jugará simultáneamente en Inglaterra.



