Lamine Yamal rinde homenaje a la leyenda de Okocha… y establece dos récords históricos en el Mundial de 2026

La estrella española Lamine Yamal se consagra en el Mundial 2026 con cifras ofensivas que no se veían desde Jay Okocha en 1998, escribiendo un nuevo capítulo en la historia del torneo.

Según Opta, promedió 12 regates exitosos cada 90 minutos, la mejor marca desde los 12 de Okosha en Francia 1998 para jugadores con más de 200 minutos.

Además, con solo 18 años, Yamal se convirtió en el jugador más joven de un Mundial desde 1966 en lograr dos marcas en un mismo partido: más de 10 toques dentro del área rival (14) y más de 10 regates completados (10).

Su actuación demuestra la madurez del extremo del Barcelona, capaz de ganar duelos, romper líneas y crear peligro.

Sus números evocan la época dorada de los regateadores y lo colocan entre las estrellas que marcan la diferencia. A medida que avanza el torneo, el mundo aguarda lo que el “niño de oro” de España, firme candidato a ser el gran descubrimiento del Mundial 2026, pueda ofrecer.