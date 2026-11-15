Lamine Yamal recibe un nuevo dorsal con España y se prepara para liderar a la Roja ante Inglaterra

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La joven promesa del Barcelona Lamine Yamal asumirá una mayor responsabilidad en la selección española tras recibir uno de los dorsales más prestigiosos de la historia del fútbol. El extremo adolescente dejará su habitual número 19 para liderar el ataque de España en el trascendental encuentro de esta noche contra Inglaterra.

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Yamal se queda con el dorsal 10 vacante

Según Marca, al extremo del Barcelona se le ha asignado el prestigioso dorsal 10 para el partido de la Liga de Naciones del domingo por la noche en Madrid. El dorsal quedó libre después de que una lesión dejara fuera de la actual concentración de la selección a su portador habitual, Dani Olmo.

Yamal suele llevar el dorsal 19 con la selección, aunque se perdió la reciente victoria de España sobre Chequia mientras se recuperaba de un problema en la rodilla. En aquel partido, Victor Munoz, del Liverpool, llevó el dorsal 10, pero pasará a lucir el 19 ante Inglaterra ahora que Yamal tiene el alta para volver.

De la Fuente celebra la recuperación de Yamal antes de un duelo de altura

El seleccionador español, Luis de la Fuente, confirmó antes del partido que el joven delantero ha superado su problema de rodilla y está en «perfectas condiciones» para jugar. De la Fuente prevé incluir a Yamal en el once titular para recibir a Inglaterra.

En la rueda de prensa previa al partido, De la Fuente destacó la calidad de este enfrentamiento entre dos potencias europeas. «Es uno de los mejores partidos que se pueden ver ahora mismo en el mundo, si no el mejor», declaró a los periodistas. «Ahora mismo, Inglaterra-España está en lo más alto del fútbol mundial. Estamos en el mejor momento de estas dos selecciones desde hace mucho tiempo».

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España domina el Grupo A3

El regreso de Yamal supone un impulso oportuno para una España que ya marca el ritmo en el Grupo A3 de la Liga de Naciones. La Roja lidera actualmente la clasificación con tres puntos de ventaja sobre Inglaterra antes del duelo del domingo.

España obtuvo esa ventaja en una jornada anterior de la fase de grupos al imponerse por 3-1 a Inglaterra en Wembley. Repetir ese resultado en casa, en Madrid, reforzaría aún más su posición en lo más alto de la tabla.

Mucho en juego la noche del domingo en Madrid

Todas las miradas estarán puestas en Yamal el domingo por la noche, cuando salte al campo con el emblemático dorsal 10 frente a un rival de primer nivel justo después de su baja por lesión. Con Olmo fuera de juego, el joven afronta el reto inmediato de liderar el ataque de España y defender su ventaja de tres puntos sobre Inglaterra en el Grupo A3.