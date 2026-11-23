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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha admitido que quizá tenga que replantearse el orden de lanzadores de penaltis de su equipo tras un fallo que llamó la atención en LaLiga. Aunque el conjunto azulgrana acabó sumando los tres puntos, la ocasión desperdiciada desde los once metros ha abierto el debate sobre quién debe estar por delante: Lamine Yamal o Raphinha.

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Yamal manda fuera un penalti en un trepidante partido en el Camp Nou

El Barcelona tuvo un inicio de pesadilla el domingo en el Camp Nou: los internacionales canadienses Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi marcaron en los primeros siete minutos para poner al Villarreal dos goles por delante. El vigente campeón de España generó numerosas ocasiones como respuesta, pero no las aprovechó cuando Lamine Yamal provocó un penalti en la primera parte.

El propio jugador, de 19 años, asumió el lanzamiento y mandó el balón fuera. Ese costoso error fue el tercer penalti que Yamal ha fallado con su club en 2026 y puso de inmediato bajo la lupa la decisión de no encargarle el lanzamiento a Raphinha.

Flick admite que Raphinha podría ganar peso en el orden de lanzadores

Tras el pitido final, Flick reveló a los periodistas que actualmente son sus jugadores quienes deciden sobre el terreno de juego quién lanza los penaltis . Sin embargo, el técnico alemán dejó entrever que podría intervenir y asignar esa responsabilidad a Raphinha tras el último fallo de Yamal.

«Se decide sobre el terreno de juego. Quizá tenga que pensar en cambiarlo, no estoy seguro», dijo Flick a los periodistas después del partido. «Hablaré con [Raphinha y Yamal] para ver cómo lo gestionamos en el futuro. Ambos son capaces de marcar penaltis, pero tenemos que pensar cómo queremos gestionar esto en adelante».

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La ráfaga de goles en la segunda parte mantiene la ventaja del Barça en LaLiga

Pese a la frustración de la primera parte, el Barcelona remontó tras el descanso con tres goles en un tramo fulminante de diez minutos para imponerse por 3-2. Con ese resultado, sumó 12 victorias en 13 partidos de LaLiga esta temporada y recuperó los tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid en lo más alto de la clasificación.

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Al analizar la espectacular remontada, Flick señaló los errores del inicio antes de elogiar la disciplina táctica de su plantilla tras el descanso.

«Si miras los primeros diez minutos, no empezamos muy bien», explicó. «Tardamos demasiado en soltar el balón, cometimos dos errores y ellos marcaron dos goles.

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»La reacción fue increíble. Creo que también estuvimos a un gran nivel en la primera parte. Creamos muchas ocasiones en la primera parte, incluida la gran oportunidad del penalti. En la segunda, vimos qué queríamos mejorar: una mejor estructura, una estructura clara. Si jugamos así, el rival se cansa. Marcamos, creo, tres goles en diez minutos. Fue increíble».

Al Barcelona, en racha, le espera un viaje a Bakú para la Champions League

El Barcelona tiene poco tiempo para detenerse en el dilema de los penaltis, ya que su atención se centra de inmediato en la competición europea. El equipo de Flick afronta un exigente y largo viaje a Bakú para medirse al Sabah FK en la Champions League el miércoles.

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Con la buena dinámica en la competición nacional de cara al compromiso de entre semana, Flick dispone ahora de poco tiempo para decidir el orden de lanzadores de penaltis entre Yamal y Raphinha antes de volver a competir en Europa.