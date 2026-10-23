Una «dolorosa contusión muscular», conocida coloquialmente como «beso de caballo», provocó una gran preocupación en el Paris Saint-Germain antes del espectacular partido de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona. Y, de forma indirecta, también propició el sorprendente regreso de Lucas Hernandez a los grandes escenarios del fútbol.

El afectado por ese «beso de caballo» fue Nuno Mendes. El lateral izquierdo del PSG se lesionó en el partido de liga contra el Racing de Estrasburgo y quedó descartado para enfrentarse a los muy bien considerados catalanes. Antes del inicio, el lateral izquierdo era una posición que centraba especialmente la atención del conjunto parisino: quien jugara allí tendría que vérselas una y otra vez con un futbolista excepcional como Lamine Yamal. En las semanas anteriores, el jugador de 19 años había demostrado que, en estos momentos, probablemente no hay tarea más incómoda que marcarlo en el uno contra uno.

Así que el entrenador del PSG, Luis Enrique, tenía que encontrar al sustituto adecuado de Mendes, que en 2025 había logrado frenar a Yamal con Portugal en la Liga de Naciones. Los medios franceses consideraban al polivalente Warren Zaire-Emery el favorito para ocupar un puesto en el once inicial. Lucas Digne también era candidato, aunque había cometido un penalti sobre Yamal con una entrada torpe en la semifinal del Mundial contra España.

Al final no fue ninguno de los dos: la tarea de vigilar a Yamal recayó, por sorpresa, en Lucas Hernandez. Para el exjugador del Bayern era su primera titularidad en la Liga de Campeones en más de año y medio y, según los medios franceses, no se enteró hasta dos horas y media antes del inicio, durante la charla del equipo.

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¿Qué lesiones habían afectado a Lucas Hernandez?

En su cuarta temporada en el PSG, Hernandez había sido hasta entonces poco más que un recurso de emergencia. Ya durante su etapa en el Bayern de Múnich se había roto el ligamento cruzado en noviembre de 2022. Se marchó de Múnich con esa lesión y volvió a sufrir la misma dolencia en mayo de 2024. A partir de entonces, sus minutos fueron cada vez más escasos. Desde hace tiempo, en el centro de la defensa, su posición habitual, es como mucho la cuarta opción del PSG, en una pugna ajustada con Lucas Beraldo y por detrás de Marquinhos, Willian Pacho e Ilya Zabarnyi.

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Por eso sorprendió que Luis Enrique le encomendara el martes la que probablemente sea ahora mismo la tarea más difícil del fútbol mundial. Yamal había firmado un inicio de temporada con el FC Barcelona que entusiasmó a aficionados y expertos. Al joven le salía casi todo, hasta que se encontró con Lucas Hernandez. El defensa hizo que Lamine Yamal disputara probablemente su partido más flojo de la nueva temporada. El azulgrana no logró dejar su huella en el reñido duelo disputado en la capital francesa.

¿Qué papel desempeñó Lucas Hernandez en el 4-2 del PSG contra el Barça?

Quien brilló fue Lucas Hernandez: marcó de un potente cabezazo tras un córner para poner el 2-1 y tuvo así un papel decisivo en la celebrada victoria por 4-2 en casa del vigente campeón. También es cierto que Lamine Yamal marcó, pero lo hizo cuando Hernandez ya había sido sustituido por Zaire-Emery. «Se lo merece porque, con su energía y su capacidad para estar contento y ser positivo, es un jugador importante para el equipo», dijo después Luis Enrique, entrenador del PSG, sobre el futbolista de 30 años.

Yamal también pudo comprobar lo contento y feliz que estaba Hernandez tras marcar. Después del gol, el defensa se cruzó con su rival y le dio una palmada en el hombro como quien no quiere la cosa, algo que no gustó nada a la estrella del Barça. Yamal le lanzó una mirada fulminante que enseguida se convirtió en un meme en internet, en versión a cámara lenta. Lucas Hernandez respondió con una amplia sonrisa que sacó aún más de sus casillas a Yamal.

Fue el cierre perfecto para el jugador del PSG de una noche que solo había sido posible gracias a un «beso de caballo». Y puede que al futbolista, que ya tiene 30 años, le esperen más noches como esa. Porque el PSG pagó muy cara la victoria sobre el Barça.

Khvicha Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado y podría perderse lo que queda de temporada. Ousmane Dembele tuvo que abandonar el campo por una lesión muscular tras apenas 20 minutos, y el capitán Marquinhos también podría estar de baja durante bastante tiempo por una dolencia muscular. Hernandez, hasta ahora un recurso de emergencia, podría volver a desempeñar un papel importante en las próximas semanas. El martes por la noche demostró que se puede contar con él.



