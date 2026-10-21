Lamine Yamal iguala el increíble récord de Kylian Mbappe en la Champions League pese a la derrota del Barcelona ante el PSG

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Lamine Yamal alcanzó un hito histórico pese a la derrota del Barcelona por 4-2 a domicilio ante el Paris Saint-Germain el martes por la noche. El extremo de 19 años marcó su 13.º gol en la Liga de Campeones de la UEFA e igualó el récord de Kylian Mbappe de más goles anotados por un adolescente en la competición.

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Noche histórica pese al revés en París

Yamal escribió otro capítulo en la historia del fútbol pese a firmar una actuación personal irregular durante la derrota del Barcelona por 4-2 a domicilio ante el PSG. El extremo de 19 años logró marcar en este exigente encuentro de la Champions League. Su tanto en la capital francesa fue el segundo en tres partidos de Champions League esta temporada y elevó a 13 sus goles en la competición.

Esa cifra le iguala con Mbappe como el adolescente con más goles en la historia del torneo. Aunque el resultado fue decepcionante para el Barça, el último gol de Yamal refuerza su posición entre los grandes talentos del fútbol europeo.

Yamal iguala a Mbappe en el gran escenario

El momento llegó en el minuto 79 en el Parque de los Príncipes. Yamal se coló sin ser detectado a la espalda de la defensa del PSG y batió al portero Matvey Safonov para empatar el partido 2-2.

Ese gol le situó junto a Mbappe al frente de la clasificación de goleadores adolescentes de la máxima competición europea de clubes. Erling Haaland ocupa el tercer puesto de la lista histórica, con diez goles en la Champions League antes de cumplir los 20 años.

Getty Images

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Eficacia en distintas épocas

El decimotercer gol de Yamal en la Champions League llegó en su partido número 36 en la competición. En comparación, Mbappe necesitó solo 23 partidos para alcanzar esa misma cifra durante su adolescencia. Nacido en julio, el excanterano del Barça aún tiene tiempo de sobra para hacerse con el récord en solitario antes de cumplir los 20 años.

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Su presencia habitual en el once titular le ofrece una vía clara para establecer una nueva marca. Aunque Mbappe mantuvo un mejor promedio de goles por partido al inicio de su carrera, la continuidad de Yamal y su temprano debut en la élite le han permitido acumular partidos y goles a un ritmo histórico.

Con la mirada puesta en batir el récord

Tras igualar la cifra de Mbappe, Yamal parece preparado para batir el récord en los próximos partidos europeos del Barça. El Barcelona debe centrarse de nuevo rápidamente tras su derrota en París para afrontar los encuentros de Champions League que le quedan. Reconducir su campaña será la prioridad inmediata del equipo.

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Para Yamal, la oportunidad de hacer historia a nivel individual está al alcance mientras sigue superando barreras en el fútbol europeo. Los aficionados estarán muy pendientes de cuánto tarda en hacerse con el récord en solitario.