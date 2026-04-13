Lamine Yamal hace una petición muy llamativa a Simeone un día antes del partido decisivo

Lamine Yamal, en la rueda de prensa previa al Atlético-Barça de Champions, hizo una petición al técnico colchonero, Diego Simeone.

La semana pasada el Barça cayó 0-2 en casa ante los madrileños, y una roja a Pau Cubarsí aceleró la derrota.

Sin embargo, el extremo derecho asegura que el Barça es un equipo de primera categoría: «Tenemos muchos jugadores que pueden marcar la diferencia. Vamos a darlo todo».

La semana pasada lo marcaron dos defensas, así que espera que Simeone cambie de estrategia.

«A ver si Simeone se atreve a dejarme uno contra uno con su defensa», desafió.

«No creo que todo deba salir de mí el martes, pero si es así, tampoco me importa», concluyó.

Esta temporada ha jugado nueve partidos en la Liga de Campeones, con cinco goles y cuatro asistencias.











