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Lamine Yamal sigue reescribiendo la historia: tras su último gol ante el Aston Villa, se ha convertido en el adolescente más goleador de la historia de la Champions League. La sensación del Barcelona ha superado oficialmente un prestigioso récord europeo que hasta ahora ostentaba el delantero del Real Madrid Kylian Mbappe.

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Yamal reescribe la historia del fútbol europeo

Yamal, estrella del Barça, hizo historia ante el Aston Villa el martes por la noche al convertirse oficialmente en el máximo goleador menor de 20 años de la historia de la Champions League.

Su último y decisivo gol elevó a 14 su cuenta en la máxima competición europea de clubes. El número 10 del Barcelona sigue consolidándose como uno de los talentos ofensivos más prometedores del fútbol mundial actual.

Supera a una estrella del Real Madrid

Al marcar en el duelo contra el Aston Villa, Yamal superó oficialmente la marca que había establecido Mbappe. El actual delantero del Madrid había anotado 13 goles en la competición cuando aún era adolescente y jugaba en Francia.

Yamal ya había igualado a Mbappe al alcanzar los diez goles en la Champions League antes de cumplir 19 años. Ahora, el dinámico extremo del Barcelona lidera en solitario la clasificación de goleadores adolescentes.

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Un ascenso meteórico hasta la cima

El último récord de Yamal resulta aún más notable por la rapidez y la constancia de su irrupción en el fútbol europeo. El adolescente español solo ha necesitado 37 partidos de Champions League para alcanzar los 14 goles en la prestigiosa competición.

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Se ha adaptado sin dificultades al fútbol europeo de primer nivel y se ha convertido rápidamente en una pieza indispensable del ataque azulgrana. El joven ha rendido con regularidad en los escenarios más importantes y ha demostrado que su talento también marca diferencias frente a los mejores rivales del continente.

Amplía su legado europeo

Quizá lo más inquietante para los rivales europeos del Barcelona sea que Yamal todavía tiene mucho tiempo para ampliar considerablemente su nuevo récord. El extremo no cumplirá 20 años hasta el próximo julio, por lo que dispondrá de numerosas oportunidades durante la campaña actual para seguir aumentando su cuenta goleadora.

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Yamal centrará ahora su atención en los próximos compromisos nacionales y europeos de su equipo. Querrá llevar al Barça lo más lejos posible en el torneo y, al mismo tiempo, dejar su récord goleador antes de los 20 años completamente fuera del alcance de las futuras generaciones.