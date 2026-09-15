El domingo, el exjugador del BVB incluso llevó al éxtasis a la superestrella Lamine Yamal. Tras una sobresaliente jugada individual, Adeyemi marcó ante el UD Levante poco antes del final el gol que puso el 4:2 definitivo para el líder de LaLiga. Recorrió medio campo con el balón en los pies, primero dejó atrás a dos rivales y luego definió con sangre fría dentro del área ante el guardameta Mathew Ryan.

Yamal, que para ese momento ya había sido sustituido, no pudo seguir sentado en el banquillo. El campeón del mundo y de Europa aplaudió con frenesí cerca de la línea de banda ante ese golazo y la sentencia definitiva del partido.

Quien también quedó bastante impresionada con la actuación de Adeyemi fue su esposa, Loredana. La rapera aprovechó la ocasión y lanzó un dardo en redes sociales en dirección al eterno rival del Barça, el Real Madrid. Comentó una publicación de Adeyemi en Instagram con: "140 millones".

Una alusión evidente a la cifra de traspaso de la que se viene hablando, que el Real pagó hace pocas semanas por el extremo Yan Diomande. Y mientras el exjugador del Leipzig todavía está teniendo dificultades para arrancar en Madrid y espera su primera participación en un gol, Adeyemi ya es una pieza fija en Barcelona.

En la perfectamente engrasada máquina ofensiva del entrenador Hansi Flick (6 partidos, 6 victorias, 26:5 en goles), se alterna con Anthony Gordon en la línea de tres ofensiva junto a Yamal y el capitán Raphinha. Las dudas sobre si Barcelona podía ser demasiado grande para el jugador de 24 años tras su irregular última temporada en Dortmund están resultando infundadas hasta ahora.

Adeyemi rebosa inventiva y deja regularmente acciones espectaculares, además de mostrar una enorme confianza en sí mismo. Contra el Levante, por ejemplo, tras un rechace lo intentó de forma acrobática con una especie de chilena de tacón, que habría tenido potencial para ser el gol del mes. Sin embargo, su intento se marchó rozando el poste izquierdo.

¿Cuántos goles y asistencias lleva Karim Adeyemi en el FC Barcelona?

Adeyemi suma hasta ahora cuatro participaciones directas en gol: a sus tres tantos, entre ellos otra auténtica joya hace pocos días en la Champions League contra el Feyenoord, se añade una asistencia. Hasta ahora ha participado en los seis partidos del Barça.

Flick está satisfecho con su nuevo fichaje de 22 millones de euros. "Se trataba de encontrar al jugador cuyas cualidades mejor encajaran con nuestro fútbol. Karim nos aporta velocidad, movimiento, agresividad y, lo más importante, esa serenidad de cara a portería", dijo recientemente el exentrenador del Bayern. Tras el partido contra el Levante, se deshizo en elogios: "Sus actuaciones no me sorprenden, porque cuando está concentrado es un jugador fantástico. Por eso lo fichamos".

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Conoce a Adeyemi desde hace "muchos años", explicó el exseleccionador alemán. Pero Flick también advirtió: "No puede dormirse en los laureles ni estar feliz y relajado. ¡No! Siempre debe aspirar a más y eso es lo que quiero ver de él".

¿Le devolverán sus actuaciones a la selección? El jueves, el nuevo seleccionador Jürgen Klopp anunciará su primera convocatoria. Es muy posible que también figure entonces el nombre del delantero del Barça. Al fin y al cabo, Klopp subrayó en su presentación con la DFB que los extremos deben asumir un papel decisivo con él: "Porque cualquier rival puede cerrar mucho el campo. La única ventaja que se tiene es por un breve momento en la banda. Los mediapuntas del fútbol actual están en la banda".

¿Cuándo jugó Karim Adeyemi por última vez con la selección alemana?

En cualquier caso, el internacional récord Lothar Matthäus ve en su Sky-columna a Adeyemi como un candidato de primer nivel, ya que en España "ha florecido".

Adeyemi ha disputado hasta ahora once partidos internacionales (un gol). Su última aparición se remonta al 13 de octubre de 2025, cuando jugó 65 minutos en la victoria por 1:0 en la clasificación para el Mundial contra Irlanda del Norte bajo las órdenes del predecesor de Klopp, Julian Nagelsmann.