Inglaterra no fue la única en mostrar su admiración por la joven estrella española Lamine Yamal, ya que los medios españoles e internacionales lo elogiaron unánimemente como el jugador que decidió la derrota de Inglaterra (3-2) ayer sábado en la Liga de las Naciones de la UEFA.

Más allá de su gol tras apenas dos minutos, Yamal fue una amenaza constante, incluso cuando Inglaterra dominó el desarrollo del juego, y por ello la prensa destacó su madurez futbolística pese a su corta edad. Lo más interesante es que no se le valoró únicamente por su gol, sino por su peligrosa actuación en otros aspectos, según recogió el diario "Mundo Deportivo".

En España, el diario "As" abrió su edición digital afirmando que el "campeón del mundo" renueva su estatus y que Yamal continúa "puliendo sus cualidades".

El titular principal del diario "Marca" fue: "Olé y regreso de los campeones del mundo en Wembley". Lamine es el eje del artículo, que señala que España comenzó el partido "dominando gracias a Lamine".

Lo más importante de esta valoración es que no reduce su actuación únicamente al gol, sino que subraya que cada balón que tocó Lamine durante la mayor parte de la primera mitad despertó la admiración de la afición de Wembley, elogiando sus pases, sus toques de tacón, sus disparos y sus regates.

El artículo también hace referencia a una jugada en la que Lamine dejó a su excompañero Ferran Torres en una posición inmejorable para marcar.

El diario "La Vanguardia" encabezó sus titulares con la frase "España arrasa en Wembley", e informó de que Lamine se impuso a Harry Kane en la carrera por el Balón de Oro, señalando que el joven canterano "no se achicó ante el reto" y que, además de marcar goles, también ofreció pases decisivos.

Por su parte, el diario "El Periódico" escribió "España sigue cuidando a su estrella", explicando que, en la última aparición de ambos delanteros antes del cierre de las votaciones, el atacante ofreció una actuación muy sólida, y que "Lamine superó a Kane".

La prensa inglesa señaló que Yamal abrió el marcador de inmediato, aprovechando un error de Marc Guéhi tras apenas dos minutos, y "Sky Sports" presentó el gol dentro de una actuación española que demuestra la condición de España como potencia mundial. También llamó la atención sobre un dato llamativo: fue el tercer gol más rápido que Inglaterra encaja en el estadio de Wembley.

El análisis del diario The Independent resulta de gran relevancia, ya que destacó de inmediato la incapacidad de Inglaterra para gestionar la posesión del balón y la presión de España, y el diario presenta esta fase temprana como prueba de la capacidad de España para imponer su estilo de juego.

El diario The Guardian presentó a Yamal como uno de los elementos que explican el dominio de España en la primera parte del partido, mientras que el diario The Sun lo identifica como el jugador que asestó el primer golpe a Inglaterra, aunque su crónica se centra más en los errores ingleses.

En Francia, el diario L'Équipe se centró en la contundente remontada de España pese a ir por detrás (2-1). En cuanto a Lamine, el diario señaló que su gol tempranero puso a España por delante, aunque Inglaterra logró limitar la influencia de España antes del final de la primera mitad.

El diario "La Gazzetta dello Sport" afirmó que el canterano fue "una de las estrellas de la noche", y, tras el partido, el diario "Corriere dello Sport" señaló que "el empate se rompió en menos de dos minutos gracias a uno de los futbolistas más esperados: Yamal". El diario italiano explicó que Lamine aprovechó una grieta en la defensa inglesa para poner a España por delante con un 1-0.

El diario Tuttosport presta mayor atención al juego individual. Su crónica describe cómo Guéhi calculó mal el despeje del balón, cediéndoselo a Lamine Yamal, que lo mandó a la portería de Trafford para poner por delante a los campeones de Europa y del mundo.

Y Eurosport Italia señala que Lamine fue el jugador "principal" en ese momento, observando que participó en las jugadas que podrían haber dado a España una ventaja mayor antes del final de la primera mitad.

Hasta la UEFA elogió a la selección de España en su página web, situando su actuación en el contexto de la victoria de los campeones del mundo en el estadio de Wembley.



