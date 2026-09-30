Preguntado por Sport Bild sobre qué jugador alemán le gustaría tener en su selección española, de la Fuente respondió: "Florian Wirtz, es fantástico. Por desgracia no tiene pasaporte español (ríe). Me gusta su forma de jugar".

Más allá del exquisito técnico de 23 años del FC Liverpool, de la Fuente también se declaró fan del fútbol alemán: "Alemania tiene una gran historia en el fútbol mundial, al que marcó especialmente en los años 70 a nivel de clubes y de selección. Además, siempre produjo grandes jugadores, no solo Franz Beckenbauer. De niño admiraba a Günter Netzer, un jugador increíble, cuando estaba en el Real Madrid. Qué pases de ensueño daba, era algo único. También Paul Breitner se me ha quedado en la memoria como un gran jugador".

En los tiempos de Netzer y Breitner, la selección alemana encarnaba la élite absoluta del fútbol mundial. De eso se está ahora muy lejos tras tres fases finales de Mundial fallidas.

Jürgen Klopp debe lograr el giro como sucesor de Julian Nagelsmann (39) en el puesto de seleccionador de Alemania. "Es un entrenador de clase mundial, al que por desgracia todavía no he conocido personalmente", dijo de la Fuente, que también ofreció su valoración: "Naturalmente, hay que diferenciar entre el trabajo de un entrenador de club y el de un seleccionador. Sí hay algunas diferencias a las que debe acostumbrarse. Aun así, creo que Jürgen Klopp será capaz de construir un equipo de clase mundial con jugadores top. Pero para eso se necesita tiempo".

Todo el mundo desea en el fútbol un "éxito rápido". Sin embargo, "no basta con cambiar constantemente de entrenador". En su lugar, hace falta "una filosofía clara, y hay que aferrarse a ella, también en los contratiempos".

¿Cuánto tiempo lleva invicta la selección española?

Sin duda, esa filosofía clara existe en la España de de la Fuente. Desde hace tiempo es la referencia en Europa y, tras los títulos en la Nations League (2023) y en la Eurocopa (2024), ahora también es campeona del mundo. El martes por la noche, la Furia Roja subrayó su dominio con una victoria en casa por 4-1 ante Croacia en la Nations League. Fue el 40º partido consecutivo sin perder, algo que, según Squawka, ninguna otra selección había logrado antes. La "once dorado" de Hungría sí permaneció invicta en partidos oficiales de 1950 a 1954, pero en ese periodo solo disputó 32.

En el triunfo en el duelo ante los croatas, la superestrella Lamine Yamal firmó un doblete. Sobre el adolescente, de la Fuente dijo: "Solo tiene 19 años. Debutó con nosotros en la selección con 16. A esa edad hizo en el campo cosas que yo no había visto nunca. Aunque existe un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo, que fueron extraordinarios a edades tempranas. (…)".

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Hansi Flick (61), su técnico en el Barça, también habría desempeñado un papel importante en la evolución de Yamal. Es "naturalmente muy importante, porque los jugadores pasan la mayor parte del tiempo en sus clubes. Y Yamal ha evolucionado de manera excelente en los últimos años. Al mismo tiempo, los clubes también se benefician de la selección cuando sus jugadores están allí y pueden jugar contra otras grandes naciones. Porque eso supone un salto de calidad".