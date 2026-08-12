LaLiga EA Sports se convierte en la primera liga de fútbol en aplicar la tecnología del «balón conectado» (Connected Ball) en todos sus partidos

LaLiga se convertirá en agosto en la primera liga nacional de fútbol profesional del mundo en aplicar la tecnología del «balón conectado» (Connected Ball) a gran escala, mediante su uso en todos los partidos de LaLiga EA Sports y su integración junto a las tecnologías del videoarbitraje (VAR) y del fuera de juego semiautomático (SAOT), lo que refuerza la posición de LaLiga como referente mundial en innovación en el fútbol, en desarrollo tecnológico y en la integridad de la competición.





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Esta iniciativa también refuerza el compromiso de LaLiga de seguir desarrollando la experiencia audiovisual y la forma en que los aficionados, los canales de emisión en exclusiva y las plataformas digitales siguen el fútbol.





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