LaLiga denuncia el corte de mangas de Aleix Vidal en el Alavés - Real Madrid

La acción aparece en el informe de denuncias que remite tras cada jornada al Comité de Competición y a la Comisión Antiviolencia. ¿Fue para Ramos?

ha denunciado este martes el corte de mangas que Aleix Vidal hizo en el partido que disputaron el Deportivo y el el sábado pasado en Mendizorroza, correspondiente a la jornada 15 del campeonato nacional, y que pudo haber estado dirigido a Sergio Ramos.

"En el minuto 65 de partido, y en la celebración del gol local anotado de penalti, el jugador local, dorsal 18, Aleix Vidal, al pasar cercano a la posición del jugador visitante Sergio Ramos, realiza un gesto con los brazos con posible significado obsceno y despectivo, levantando el brazo doblado y golpeándose en la mitad de él con la otra mano, comúnmente denominado como “corte de mangas”, ha recogido LaLiga en el informe de denuncias que remite tras cada jornada al Comité de Competición y a la Comisión Antiviolencia.

En el mismo documento, LaLiga también da cuenta de los cánticos "Que sí, que sí, que puta Real Madrid" y "Puta Real Madrid, puta Real Madrid" que realizaron los aficionados locales durante distintos momentos del compromiso, que se saldó con victoria de los blancos por 1 a 2.

Hay que señalar que Aleix Vidal fue captado por las cámaras de televisión haciendo un feo gesto, conocido habitualmente como "corte de manga". Tras el gol de Lucas Pérez en el minuto 65 de penalti, que suponía el 1-1 momentáneo, el exjugador de y Barça, hizo un corte de manga.

Más tarde, en la zona mixta, Vidal explicó su corte de acciójn y quiso dejar claro que no iba dirigido a la afición: "A la grada, no. Nos están apoyando mucho. Lo he hecho inconscientemente por la emoción de marcar. No ha sido con ninguna intención". Al ser cuestionado por el capitán del Real Madrid, Alexi añadió: "¿Ramos? Que se queje". Cabe recordar que el corte de manga pudo ser susceptible de haberle costado la tarjeta amarilla y por tanto, la expulsión, aunque el colegiado no le vio hacer el gesto.