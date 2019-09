Lainez empieza a perder crédito entre la afición del Betis

Contra alguien se la tiene que agarrar la afición del . Después de otro descalabro del conjunto heliopolitano en La Liga, Diego Lainez recibió escarmiento de sobra de los simpatizantes luego de la goliza frente al Villarreal por 5-1 en el Estadio de la Cerámica.

El exAmérica volvió a ingresar en el complemento del compromiso, concretamente a los 80 minutos en lugar de Joaquín y cuando el marcador ya se encontraba 3-1 a favor de los locales.

Eso no impidió que algunos tuiteros comentaran lo siguiente al respecto:

A Lainez le vendría bien una cesión a un segunda para que coja experiencia. Esta muy verde, bastante más que algunos canteranos. No es que tenga culpa de la derrota pero no aporta nada, ni el otro día ni hoy.

Vaya pasividad y lentitud de Lainez...este no está para jugar aquí en primera, no sé qué le han visto, y el coñazo que dan los mexicanos con él... 🤦‍♂️

Estais consiguiendo que se le coja asco a Lainez sin el tener culpa por lo retrasados que sois, mas pesados y no naceis.

Ya sabemos por qué no está nunca lainez y bartra

Otro de los que se ha diluido es Diego Lainez. Y mira que me provocaba hype.

A Lainez, que nos lo estamos cargando... me cago en diez.

La defensa muy arriba,bartra cada día me gusta menos y no lo digo por el penalty,va muy loco y está perdido en la defensa,lainez lo cedía porque lo veo perdido cada vez que entra,y William hoy lo vi lento,sigamos luchando no queda otra,mucho betis