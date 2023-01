Lainez le dice sí a Tigres

El extremo ha dado el visto bueno a su marcha a Tigres por unos 7 millones de euros tras no recibir ofertas convincentes de Europa.

Tigres esperaba la respuesta de Diego Lainez para recalar en la entidad mexicana y la contestación ya se ha producido. El delantero verdiblanco ha aceptado la propuesta del club azteca y volverá a su país esta semana. De esta forma se separan los caminos entre Lainez y el Real Betis que empezaron en 2019. El ex de América se encuentra en Sevilla, despidiéndose de amigos y ultimando todo el papeleo para que se haga oficial el retorno del futbolista a la Liga MX.

La salida de Lainez era uno de los movimientos apuntados en la hoja de ruta de la secretaría técnica verdiblanca para dejar libre margen salarial y así poder acometer el fichaje de Ayoze Pérez. La cifra de la operación era uno de los principales obstáculos y finalmente se ha cerrado de forma satisfactoria en 7 millones de euros. Una cantidad con la que el club de Heliópolis retorna parte del dinero que desembolsó en su contratación. Ahora en la entidad se centrarán en la salida de Loren para cumplir todas las directrices trazadas y buscar la cesión del delantero del Leicester.

Lainez fue fichado como una de las jóvenes promesas del fútbol azteca, avalado por su irrupción en la Liga mexicana y con la idea de que fuera una futura estrella del conjunto verdiblanco. Las oportunidades fueron pasando y los minutos sucediéndose sin que el atacante diera el paso al frente que en él se esperaba. Diluido solo en pequeños detalles, nunca se adaptó al fútbol español y solo firmó alguna que otra buena actuación. Entre ellas destaca la que sirvió de punto de inflexión en el primer año de un ‘cuestionado’ Pellegrini al frente de la nave bética, el derbi que empató ante el Sevilla. Su cesión en el Sporting de Braga tampoco ha servido para que su evolución se desarrollara favorablemente.

La imagen de Lainez no se ha mermado entre sus compatriotas y aunque esperaba una oferta de Europa para continuar en el viejo continente las que han llegado no cumplían los requisitos deseados por el jugador y volverá al campeonato de su país. Hace unos días, el entrenador de Tigres, el argentino Diego Cocca, se ha referido a la situación de Lainez tras la disputa del encuentro contra el Xolos. " Si existen dos voluntades, es muy probable que venga. Es una posibilidad, a mí me parece un jugador interesantísimo que ya ha destacado en el futbol mexicano. Lógicamente no está en su mejor momento, porque no ha jugado", declaró el técnico.