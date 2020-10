Lainez: "El gol llega en buen momento para mí, lo necesitaba"

El futbolista mexicano sentenció que la anotación ante Argelia le puede brindar confianza para el futuro.

La Selección mexicana debía ser el salvavidas de Diego Lainez, pero la situación resultó al revés. En el partido ante Argelia, el futbolista del Real convirtió el segundo tanto del Tri con el cual empataron el cotejo para mantener el invicto en su gira europea.

Tras una gran asistencia de Raúl Jiménez, Lainez disparó cruzado ante el arco rival, el esférico rebotó en el poste y entró a las redes. El festejo, Diego mostró alegría por convertir, pero no solo por el resultado del Tricolor.

“Me siento bien, tenía muchas ganas de jugar. Estoy feliz por el gol. Llega en un momento muy bueno para mí, lo necesitaba. Gracias a Dios me pude estrenar. Algo muy bueno, significa mucho y quiero tratar de tener más momentos lindos como estos", sentenció Lainez.

Sobre su momento con el Real Betis, Lainez reconoce que la falta de actividad le ha afectado, pero asegura que este gol le puede dar esa confianza que necesita. “Cada uno tiene su opinión y es respetable. Estoy en un quipo de alto nivel con buenos jugadores. Debo no bajar la guardia y los minutos que me den aprovecharlos. Hay que tratar de seguir luchando por mi sueño, que es por lo que estoy acá. Yo no bajaré los brazos", añadió.