Laia Aleixandri, en Goal: "Hay que hacer autocrítica todos, absolutamente todos"

Antes del encuentro ante el FC Barcelona, la central del Atlético de Madrid atiende a Goal y repasa la actualidad colchonera.

Laia Aleixandri (Santa Coloma, 2000) es una jugadora con una experiencia dilatada a pesar de su juventud. Con solo 20 años, la central formada en las categorías inferiores del FC Barcelona es titular indiscutible con el Atlético de Madrid y empieza a ser una habitual con la selección española. Tras una de las temporadas más complicadas que se le recuerdan al cuadro rojiblanco, la central atiende a Goal y analiza lo que ha dado de sí la campaña.

Antes del partido ante el Barcelona, ¿cuál es el balance que hace de la temporada?

"Al final lo que se ha visto reflejado esta temporada es que el objetivo principal que lleva teniendo este club en los 3 últimos años, que es ser campeonatos de Liga y clasificación para la Champions no se han conseguido. Por supuesto, es una gran decepción, hay que hacer autocrítica todos. Absolutamente todos. Al final, ha sido bastante duro. A nivel individual, sí que es cierto que también se me está haciendo bastante duro, pero bueno, hay que mirarlo desde la parte autocrítica y poner un poquito de todos para que en la siguiente temporada sí que salgan esos objetivos".

Además, vienen de un partido como el del Levante en la Copa de la Reina en el que fueron muy superiores. ¿Qué sucedió en ese partido?

"La verdad es que, como tú dices, al final equipo se sintió así, con confianza. Yo creo que, desde mi punto de vista, realizó uno de los mejores partidos de la temporada, pero también fue el reflejo de lo que venimos haciendo toda la temporada, los goles no entraron, te penaliza un gol en el añadido y creo que fue un reflejo de la temporada y que nos dejó sin final de la Copa de la Reina, y lo podría resumir así, como un reflejo de la temporada".

Hubo muchos cambios en el equipo con muchos entrenadores. ¿Quizás tanta inestabilidad en el banquillo ha influido en el equipo?

"Al final sí que es verdad que cada míster es un mundo. Al final, hemos tocado varios míster durante esta temporada y media, pero creo que no ha sido el problema. Ha sido que es algo mucho más general, aquí en el club, cada uno tiene que hacer autocrítica, y tiene que saber por qué estamos en esta situación. Creo que, siendo sincera, y cogiendo el problema por los codos, el Atleti va a volver a estar dónde estaba".

Desde dentro del vestuario, ¿qué cree que necesita el equipo para mejorar lo que se ha hecho en esta temporada?

"Sinceramente, ahora, lo que creo es que no se haga un proyecto de malabares. Creo que tiene que ser un proyecto contundente. Creo que se ha reflejado también en los dos últimos años y creo que esta va a ser la base para hacer un Atlético competitivo y que quiera estar arriba, porque ahora mismo, no creo que haya un proyecto para eso".

¿Qué cree en qué se ha fallado exactamente?

"Es lo que he dicho, al final este año si ha sido duro, ha sido para todos, pero cada uno tiene que hacer autocrítica. Cada uno tiene que dar lo mejor de sí, y así cada uno sabrá en qué faceta podrá ayudar a este club para que vuelva a estar arriba".

Termina contrato en el verano de 2022. ¿Piensa en seguir en el Atlético o todavía no lo tiene decidido?

"Al final, yo soy una jugadora muy joven, soy una jugadora que vivo mucho el día a día, vivo mucho en sensaciones, y esta temporada para mí ha sido muy dura a nivel mental, a nivel físico he ido tirando, de mis mejores temporadas, pero también ha sido un poco un desequilibrio entre mi rendimiento y lo que se puede aportar a nivel grupal. Así que voy a vivir el día a día, voy a trabajar para mí obviamente, para ayudar a todo el club y solo te puedo decir que voy a pensar en eso, y sobre todo, quedan 4 jornadas de Liga para acabar esta temporada, y en eso estaremos pensando".

Vino con 16 años al Atlético de Madrid, y en estos 4 años ha crecido mucho. ¿Cuál cree que ha sido la clave de dicho crecimiento?

"Creo que al final mi personalidad, mi constancia, mi trabajo. Siempre me he dejado ayudar por todo aquel que me ha aconsejado, sobre todo por las veteranas del Atleti. En cuanto yo llegué, como son Lola, Mesi y Amanda. También que siempre al principio he tenido la oportunidad de ir con la selección, también me dejo aconsejar, y soy una esponja ahora mismo, soy muy joven y creo que también ha sido la clave. Escuchar, y aprender".

En esta temporada han tenido muchos momentos. ¿Para usted, cuál ha sido el mejor momento de la temporada?

"Al final, es cierto que, dentro de toda esta temporada, la verdad que no hemos sacado esos resultados y objetivos que queríamos, la vamos a finalizar con un título, como es la Supercopa. Siempre digo que es muy difícil ganar un título, nunca sabes cuándo vas a volver a ganarlo y en esa parte sí que le doy mucho más valor a la Supercopa que hemos sacado esta temporada".

Esta temporada, volvió José Luis Sánchez Vera. ¿Cómo se ha vivido el regreso del técnico?

"Bien, al final todos los entrenadores que han pasado por aquí han aportado, de una forma o de otra. José es un grandísimo entrenador. A nivel futbolístico, yo creo que es de los mejores. Al final, el equipo creo que ya estaba roto, y ha intentado ayudar de la mejor forma posible".

¿Cómo es el día a día de Laia Aleixandri?

"Vivo bastante por y para el fútbol. Por la mañana, me levanto, desayuno y cojo el coche para venir a la Ciudad Deportiva. Empieza nuestra rutina de entrenamientos. Un poco de tratamiento preventivo, empezamos en el gimnasio, luego salimos a la parte de campo, y luego sí que es cierto que cuando acaba el entrenamiento, me voy rápido a casa, que siempre acabo con mucha hambre, como, y por las tardes, aprovecho para ver a mis amigos, a veces hago dobles sesiones, otras me quedo en casa descansando, y a cenar y a descansar para el día siguiente".

El Barcelona logró ayer el Triplete. ¿Cómo analiza el éxito azulgrana?

"Muy bien, la verdad. Yo lo veo admirable, yo veo en ellas el reflejo que toda jugadora española querría vivir, al final están haciendo algo histórico. Han conseguido la Champions, la Liga y ayer la Copa. Lo veo de muchísimo mérito y de algo para recordar, que ojalá lo disfruten y que por supuesto han pasado a la historia".

En los últimos años, ha crecido mucho y ya es parte activa de las convocatorias de la Selección. A nivel personal, ¿cómo se vive?

"La verdad es que la Selección es algo increíble. Yo lo vivo ilusionante cada vez que voy, cada vez que Jorge (Vilda, el seleccionador) me da desde hace ya varios meses la oportunidad de ir y seguir estando allí, seguir demostrando que puedo estar entre las mejores y para mí, es un honor, y cojo cada concentración y que pueda estar entre ellas como un reto, como te digo, aprender de ellas, y estar allí para poder estar entre las mejores".

Ha conseguido muchas cosas en poco tiempo, pero ¿cuáles son sus objetivos, qué le queda por cumplir?

"Al final, soy muy joven. Sí que, a nivel personal, no me gusta mirar mucho más allá, pero obviamente me gustaría trabajar mucho y competir a buen nivel para poder estar en esa Eurocopa del verano que viene y a nivel de temporada, pues siempre no ganar pero si estar allí para luchar por títulos".

¿Qué cualidades cree que debe tener un/una buena central?

"Las centrales tienen bastantes características y yo siempre digo que me defino por ser una central contundente, que lee muy bien el juego, la anticipación y a la hora de tener el balón me encanta tomar decisiones, ser valiente, salir con el balón controlado para que mis compañeras progresen de una forma más cómoda, más tranquila y creo que esas son mis características, en las cuales me veo reflejada como central".