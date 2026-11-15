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El FC Barcelona aguarda los resultados de las pruebas a las que se someterán Ibrahim Diarra, Dani Ávila y Hafiz Gariba mañana lunes, ya que los tres jugadores sufren problemas en la zona de los isquiotibiales.

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El diario Sport informó de que el hecho de obligar al filial del Barcelona a disputar el partido ante el Girona B, pese a no ser las circunstancias las adecuadas para ello, debido al elevado número de ausencias provocadas por las convocatorias de jugadores con sus selecciones nacionales y por las lesiones, hizo que el equipo filial del club catalán pagara un precio muy alto.

Además de perder su primer partido de esta temporada en el estadio Johan Cruyff ante el Girona B (0-1), lo más preocupante son las lesiones.

Y es que el equipo catalán sufrió más problemas físicos que se suman a los que ya existían en el grupo dirigido por Juliano Belletti.

Hay dos casos que resultan especialmente preocupantes. Dani Ávila disputó sus primeros minutos de esta temporada hace dos semanas ante el Arenteiro (2-1), tras recuperarse de una lesión en la rodilla.

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Después tuvo descanso en Manresa, y estaba previsto, como es lógico y natural, que su regreso a los terrenos de juego fuera gradual.

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Pero las circunstancias le obligaron a participar como titular ante el Girona B, por decisión del juez único de la competición, y tras apenas 5 minutos notó un pinchazo en la parte posterior de su pierna izquierda. Abandonó el campo rumbo a los vestuarios entre lágrimas.

En cuanto a Ibrahim Diarra, comenzó el partido en el banquillo. Las lesiones anteriores que había sufrido el jugador maliense obligaban a tratarlo con mucha cautela, después de haber disputado sus primeros partidos de esta temporada a finales de septiembre, tras recuperarse de una lesión muscular, antes de sufrir una nueva recaída.

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El entrenador Belletti lo hizo participar durante 8 minutos en el partido ante el Manresa, y luego lo introdujo en los últimos minutos del encuentro ante el Girona B, en un intento de darle la vuelta al resultado de un partido en el que el equipo estaba obligado a intentar remontar.

Pero, con el Barça agotado por las circunstancias que lo rodeaban y con la necesidad de hacer el máximo esfuerzo posible, el jugador maliense sufrió una rotura muscular, también esta vez en la zona de los isquiotibiales.

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Abandonó el campo entre los aplausos de la afición, tapándose la cara con la camiseta y llorando por la enorme frustración y la rabia. Sus compañeros se acercaron a consolarlo, e incluso algunos jugadores del equipo rival hicieron lo mismo, además de que Juliano Belletti tuvo un gesto humano cuando lo esperó junto a la línea de banda para consolarlo.

Su situación provoca una gran tristeza entre los miembros del equipo filial, dadas las enormes cualidades que posee el centrocampista, que no logra deshacerse de sus recurrentes problemas físicos.

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Además, su lesión podría ser la más larga en cuanto a tiempo de baja, pese a que es necesario esperar los resultados de las pruebas médicas antes de determinarlo.

Reina cierto optimismo sobre la posibilidad de recibir buenas noticias, al menos, en lo relativo a Hafiz Gariba. El central pudo completar el partido entero, pero al término del mismo abandonó el campo tocándose repetidamente los isquiotibiales de su muslo izquierdo.