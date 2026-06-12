La sala de prensa de la selección de Paraguay vivió un momento muy emotivo, Lágrimas de alegría y orgullo reflejaron la magnitud del regreso de la “Albirroja” a la cita mundialista tras perderse las ediciones de 2014, 2018 y 2022.

Diego Gómez, prometedor mediocampista de 23 años y pieza clave de la Albiceleste, no contuvo la emoción y lloró al explicar lo que significa llevar a su país al Mundial, sentado junto al seleccionador argentino, Gustavo Álvaro.

Con la voz quebrada, dijo: «Estoy muy feliz de representar a mi país en el Mundial. Después de mucho esfuerzo y sufrimiento, al fin nos clasificamos. Me conocéis, soy muy emotivo. Daré el 100 % para hacer sonreír a todos los que están aquí», y las emociones lo invadieron.

En un gesto solidario, el veterano entrenador Álvaro lo abrazó y añadió: «No hay palabras para describir esto; lo que ven es lo que sentimos todos, todo Paraguay y cada jugador».

Gómez, formado en la cantera de Libertad, jugó con Lionel Messi en el Inter Miami antes de fichar por el Brighton en 2024 por 13 millones de euros. A pesar de su juventud, ya ha representado a Paraguay en el Sudamericano Sub-20 de 2023 y lo capitaneó en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Paraguay disputa su novena Copa del Mundo tras participar en 1930, 1950, 1958, 1986 y su mejor etapa entre 1998 y 2010.

La edición de Sudáfrica 2010 sigue siendo la más destacada, pues lideró el Grupo F y avanzó junto a Eslovaquia, eliminando a Italia y Nueva Zelanda, superando a Japón en penaltis y cayendo en cuartos ante la futura campeona, España.

Este sábado, en la madrugada, debutará ante Estados Unidos, que contará con el respaldo de su público.