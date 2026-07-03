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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Lágrimas de gloria en honor a Jota... Cristiano celebra con la camiseta del fallecido tras vencer a Croacia

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Dedicado a la memoria del difunto

En un gesto humano que conmovió antes que las cámaras, El capitán Cristiano Ronaldo celebró la clasificación a octavos del Mundial 2026 quitándose su camiseta y vistiendo la 21 del fallecido Diogo Jota, en honor a la victoria 2-1 sobre Croacia.

Tras el pitido final en el estadio BMO Field, Ronaldo subió a la grada con la camiseta de Jota, en un gesto de lealtad que mezcló la alegría del pase con la tristeza por su compañero.

Antes, Ronaldo había igualado el marcador con un penalti firme en el 68’, tras ver anulado un tanto por fuera de juego, y Gonçalo Ramos sentenció en el 90+4’.

La imagen de Ronaldo con la camiseta de Jota recordó que el fútbol va más allá de los resultados y que las leyendas honran a quienes ya no están. En una noche en la que «El Don» fue clave para que Portugal siguiera en el Mundial, quiso que Jota estuviera presente, inmortalizando su recuerdo en una velada inolvidable.

Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

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