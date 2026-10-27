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El extremo del LAFC Son Heung-min sufrió una microagresión racista por parte de un aficionado tras el emocionante empate de su equipo ante el LA Galaxy en el derbi del domingo. Un espectador fue grabado mientras profería un insulto racista contra el internacional surcoreano cuando este daba las gracias al público tras el pitido final. El incidente ha desatado una ola de indignación en las redes sociales, donde los aficionados exigen medidas inmediatas.

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Un incidente lamentable empaña el derbi de Los Ángeles

Son recibió una burla racista después de que LAFC empatara 2-2 con su acérrimo rival, LA Galaxy, en el BMO Stadium. Según el Daily Mail, mientras el extremo recorría el campo para saludar a los aficionados, un seguidor vestido con prendas negras y doradas del club le gritó repetidamente «nihao», la palabra en mandarín para decir «hola».

El uso de esa palabra al dirigirse a una persona coreana está ampliamente reconocido como una microagresión racista. En unas imágenes difundidas en las redes sociales se veía al surcoreano devolverle una mirada fulminante al aficionado en respuesta a los comentarios, profundamente ofensivos.

Los usuarios de las redes sociales exigen medidas

La persona que publicó inicialmente el vídeo confirmó que denunció al hombre ante el personal de seguridad del estadio inmediatamente después del incidente. Expresó su frustración en internet: «Hablé con el personal de seguridad y, como para entonces ya se había marchado de la sección 111, me dijeron que poco podían hacer. ¿Desde cuándo se acepta el racismo en la MLS?». Otros aficionados indignados no tardaron en identificar al responsable como un abonado habitual. Otro usuario exigió una intervención: «¡Qué c***** más repugnante es este tío! @MLS, responded a esto y tomad medidas de inmediato. ¿Cómo cojones puede ser normal el racismo? Qué perdedor».

Los aficionados cuestionan la protección de los jugadores

La indignación siguió creciendo en distintas plataformas. Un aficionado frustrado cuestionó directamente si el club estaba cumpliendo con su deber de proteger a la plantilla. Publicó: «Oye, @LAFC, ¿qué estáis haciendo para proteger a vuestros jugadores?».

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Son lleva dos años en el equipo estadounidense, con 21 goles en 52 partidos. Este desagradable episodio agravó un fin de semana desolador para la afición, después de que salieran a la luz otras imágenes en las que se veía a un aficionado distinto escupir a una seguidora de LA Galaxy durante el mismo encuentro. El Daily Mail ha solicitado declaraciones oficiales.





¿Qué les espera a LAFC y Son?

Se espera que los responsables de LAFC y la MLS revisen las imágenes del estadio y abran una investigación formal sobre lo ocurrido el domingo. Los aficionados esperan que se tomen medidas disciplinarias con rapidez, que podrían incluir la retirada de por vida del abono al seguidor identificado. Mientras tanto, Son se centrará en volver al campo cuando el club continúe su campaña liguera la próxima semana.