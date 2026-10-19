La votación continúa: aplastante superioridad de Cristiano sobre Messi en la carrera por el mayor ganador del Balón de Oro

La histórica rivalidad entre el argentino Lionel Messi, estrella del Inter Miami, y el portugués Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr, ha vuelto a primer plano de una manera sin precedentes.

Y en esta ocasión la lucha entre las dos leyendas se renueva a través de una iniciativa oficial del Balón de Oro.

La plataforma oficial del premio lanzó una votación para elegir al ganador más grande de su historia, con la participación de diez leyendas del fútbol que han ganado el premio al menos dos veces.

El concurso comenzó a principios del presente mes de octubre y se prolongará hasta la medianoche del 27 de octubre, hora de París.

Según la cadena argentina «tycsports», los participantes deben elegir una temporada concreta de entre aquellas en las que la leyenda ganó el premio.

Junto a las dos máximas estrellas de la era moderna, la lista incluye a Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

Uno de los aspectos más llamativos es que cada voto cuesta un euro, con un incentivo adicional que consiste en participar en un sorteo de dos entradas para asistir a la gala de este año y obtener una fotografía especial con el premio.

Los aficionados pueden votar más de una vez, incluso apoyar al mismo ganador, y consultar los porcentajes que ha obtenido cada candidato.

Hasta ahora, el Balón de Oro que ganó Cristiano Ronaldo en 2008 encabeza la lista con el 62% de los votos, un porcentaje muy elevado.

La estrella portuguesa conquistó este premio en su máximo esplendor con el Manchester United, y fue el primero de sus cinco galardones individuales.

Por otro lado, el Balón de Oro que obtuvo Messi en 2012 solo ha recibido el 13% del total de los votos, pese a que coronó una temporada histórica para el jugador.

La cadena señaló que el apoyo del que goza la estrella argentina se reparte entre sus ocho conquistas del premio, de modo que su título de 2023, que llegó tras ganar la Copa del Mundo en Catar con la selección argentina, ocupa el segundo lugar en cuanto a popularidad para él, con un 9%.

A continuación se sitúan los premios de Cristiano Ronaldo de los años 2007 (7%) y 2016 (2%).

En cuanto a los demás premios de ambos jugadores, no superan el 1%, mientras que en algunas ediciones no aparece ningún porcentaje.