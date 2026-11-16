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Abdelmawgood Samir
Traducido por

«La victoria no le hizo feliz»: Zidane alza la voz y revela su tristeza: «Me quedaré mirando al techo»

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A pesar de la victoria de la selección de Francia sobre Turquía por 2-1, Zinedine Zidane, director técnico de "Les Bleus", no ocultó su descontento con el rendimiento de su equipo, especialmente durante el primer tiempo, que presenció una disminución en la presión sobre el rival y dificultad para recuperar el balón, lo que lo llevó a dirigir duras observaciones a los jugadores durante el descanso.

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El defensa Jérémy Jacquet, que atravesó dificultades durante el partido disputado en Burdeos, reveló los detalles de la charla de Zidane con los jugadores dentro del vestuario, aclarando que el técnico no recurrió a los gritos, pero sí alzó la voz para insistir en la necesidad de mejorar el rendimiento defensivo.

Jacquet declaró: "El entrenador nos dijo en el descanso que, en su opinión, no habíamos sido lo suficientemente contundentes a la hora de recuperar el balón, y logramos corregirlo durante la segunda parte. No gritó, pero alzó la voz para hablar de los aspectos que debíamos mejorar en la recuperación del balón, y consideró que lo reteníamos más de lo necesario. Quería que el partido fuese más rápido y dinámico".

Zidane señala los motivos de su enfado

Zidane, en declaraciones a la radio "TF1", subrayó que la clasificación era el objetivo principal del partido, y quizá también terminar el grupo como primero, pero no quedó satisfecho con el nivel que ofrecieron sus jugadores, especialmente en lo relativo a la presión sobre el rival durante la primera parte.

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El técnico francés señaló: "Nuestro objetivo es la clasificación, y quizá también terminar el grupo en el primer puesto, pero sentimos cierta frustración por la calidad del rendimiento, sobre todo en lo relativo a la presión durante la primera parte. Cuando no vemos sobre el campo algunas de las cosas que esperamos, nos sentimos decepcionados".

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Y añadió: "La presión fue el problema principal, pues permitimos que aparecieran desajustes en nuestro juego y no lo ejecutamos de la forma requerida. Lo corregimos en el descanso, y nuestro nivel mejoró después, pero son aspectos que todavía debemos desarrollar. No estuve contento, como tampoco los jugadores, pero conseguimos corregir algunas cosas".

En cambio, Zidane elogió la mejora que mostró el equipo a nivel defensivo, subrayando que la responsabilidad de evitar encajar goles no recae únicamente sobre los defensas, sino que exige el compromiso de todos los jugadores para desplazarse y presionar de forma colectiva.

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Zidane se prepara para tres meses de análisis

El duelo ante Turquía supuso la última cita de Francia en la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA, y también puso el broche a los primeros 5 partidos de Zidane al frente del cuerpo técnico de la selección, que incluyeron la victoria en 3 enfrentamientos entre septiembre y octubre, antes de la derrota ante Italia por 1-3 el jueves, y después el triunfo sobre Turquía.

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La selección francesa no disputará un nuevo partido internacional hasta el próximo mes de marzo, fecha de los enfrentamientos de ida y vuelta de los cuartos de final del torneo, lo que llevó a Zidane a comentar en tono de broma lo prolongado de la espera, diciendo: "Ahora los jugadores regresarán a sus clubes y seguirán jugando cada 3 días. No volveremos a reunirnos hasta marzo, así que hasta entonces pasaré algún tiempo mirando el techo".

Pero el técnico francés es consciente de que el período alejado de la selección exige un trabajo intenso para preparar la próxima fase, sobre todo porque el tiempo disponible antes de los enfrentamientos de cuartos de final será limitado.

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Zidane señaló: "Será complicado, y por eso debemos centrarnos en lo fundamental. Tendremos solo tres días para preparar los partidos de ida y vuelta, y es muy poco tiempo. Haré un gran esfuerzo durante los próximos tres meses para analizar bien las cosas y alcanzar la mayor eficacia posible en la ejecución de lo que planeamos".

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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