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A pesar de la victoria de la selección de Francia sobre Turquía por 2-1, Zinedine Zidane, director técnico de "Les Bleus", no ocultó su descontento con el rendimiento de su equipo, especialmente durante el primer tiempo, que presenció una disminución en la presión sobre el rival y dificultad para recuperar el balón, lo que lo llevó a dirigir duras observaciones a los jugadores durante el descanso.

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El defensa Jérémy Jacquet, que atravesó dificultades durante el partido disputado en Burdeos, reveló los detalles de la charla de Zidane con los jugadores dentro del vestuario, aclarando que el técnico no recurrió a los gritos, pero sí alzó la voz para insistir en la necesidad de mejorar el rendimiento defensivo.

Jacquet declaró: "El entrenador nos dijo en el descanso que, en su opinión, no habíamos sido lo suficientemente contundentes a la hora de recuperar el balón, y logramos corregirlo durante la segunda parte. No gritó, pero alzó la voz para hablar de los aspectos que debíamos mejorar en la recuperación del balón, y consideró que lo reteníamos más de lo necesario. Quería que el partido fuese más rápido y dinámico".

Zidane señala los motivos de su enfado

Zidane, en declaraciones a la radio "TF1", subrayó que la clasificación era el objetivo principal del partido, y quizá también terminar el grupo como primero, pero no quedó satisfecho con el nivel que ofrecieron sus jugadores, especialmente en lo relativo a la presión sobre el rival durante la primera parte.

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El técnico francés señaló: "Nuestro objetivo es la clasificación, y quizá también terminar el grupo en el primer puesto, pero sentimos cierta frustración por la calidad del rendimiento, sobre todo en lo relativo a la presión durante la primera parte. Cuando no vemos sobre el campo algunas de las cosas que esperamos, nos sentimos decepcionados".

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Y añadió: "La presión fue el problema principal, pues permitimos que aparecieran desajustes en nuestro juego y no lo ejecutamos de la forma requerida. Lo corregimos en el descanso, y nuestro nivel mejoró después, pero son aspectos que todavía debemos desarrollar. No estuve contento, como tampoco los jugadores, pero conseguimos corregir algunas cosas".

En cambio, Zidane elogió la mejora que mostró el equipo a nivel defensivo, subrayando que la responsabilidad de evitar encajar goles no recae únicamente sobre los defensas, sino que exige el compromiso de todos los jugadores para desplazarse y presionar de forma colectiva.

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Zidane se prepara para tres meses de análisis

El duelo ante Turquía supuso la última cita de Francia en la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA, y también puso el broche a los primeros 5 partidos de Zidane al frente del cuerpo técnico de la selección, que incluyeron la victoria en 3 enfrentamientos entre septiembre y octubre, antes de la derrota ante Italia por 1-3 el jueves, y después el triunfo sobre Turquía.

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La selección francesa no disputará un nuevo partido internacional hasta el próximo mes de marzo, fecha de los enfrentamientos de ida y vuelta de los cuartos de final del torneo, lo que llevó a Zidane a comentar en tono de broma lo prolongado de la espera, diciendo: "Ahora los jugadores regresarán a sus clubes y seguirán jugando cada 3 días. No volveremos a reunirnos hasta marzo, así que hasta entonces pasaré algún tiempo mirando el techo".

Pero el técnico francés es consciente de que el período alejado de la selección exige un trabajo intenso para preparar la próxima fase, sobre todo porque el tiempo disponible antes de los enfrentamientos de cuartos de final será limitado.

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Zidane señaló: "Será complicado, y por eso debemos centrarnos en lo fundamental. Tendremos solo tres días para preparar los partidos de ida y vuelta, y es muy poco tiempo. Haré un gran esfuerzo durante los próximos tres meses para analizar bien las cosas y alcanzar la mayor eficacia posible en la ejecución de lo que planeamos".