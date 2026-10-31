La histórica victoria que logró el Al-Shabab ante el Al-Ahli en la Roshn Saudi League no se limitó al terreno de juego, ya que el conjunto de la capital también ganó una fuerte batalla fuera de él.

El Al-Shabab venció al Al-Ahli por 6-1 en el partido que disputaron ambos ayer viernes, en el estadio SHG Arena de la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Roshn League.

Tras el final del encuentro, la cuenta oficial del Al-Shabab en "X" se esmeró en burlarse del Al-Ahli después de aquella abultada derrota, publicando cerca de 10 tuits irónicos durante las horas de la noche.

El comienzo fue durante el partido, cuando la cuenta del Al-Shabab publicó una imagen de los aficionados del Al-Ahli abandonando el estadio de forma anticipada, con el comentario: "Esta vez la retirada fue pronto".

La cuenta del Al-Shabab hace referencia a la histórica victoria por 6-1 en el año 2008, en los cuartos de final de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, que obligó a los jugadores del Al-Ahli a fingir una lesión para terminar el partido antes de tiempo.

Después, la cuenta del Al-Shabab publicó el resultado del partido con una frase llamativa, felicitando a la afición por esta victoria histórica, con el comentario: "Mil felicidades por la victoria más fácil".

Asimismo, el Al-Shabab volvió al partido del año 2008, al publicar la imagen de una supuesta novela titulada "Cómo se derribó la fortaleza: entre la retirada y la huida", con la frase "Fin de la novela".

La cuenta del Al-Shabab se burló directamente de la del Al-Ahli, después de que esta última publicara la noticia del final del partido sin mencionar el resultado, respondiendo con una imagen del marcador y el comentario: "Dilo y no te avergüences".

También la cuenta del Al-Shabab publicó una imagen diseñada que coloca al equipo del Al-Shabab arriba y al Al-Ahli abajo, con la frase: "Mira hacia arriba y verás la distancia".

La cuenta del Al-Shabab publicó los goles del partido como si fueran parte de los famosos videojuegos, con el comentario: "Nivel de dificultad: Al-Ahli".

Y el Al-Shabab no se conformó con eso, sino que describió el partido ante el Al-Ahli como un mero partido de preparación para el enfrentamiento ante el Abha, colista de la liga saudí, previsto para el próximo jueves, en la decimotercera jornada de la Roshn League.

Y al final, la cuenta del Al-Shabab utilizó la famosa frase de la afición del Al-Ahli, escribiendo: "Si no gana el Al-Shabab, la tierra duerme contenta".

Además, la cuenta del Al-Shabab utilizó el 6-1 en todos los tuits que publicó tras el partido, ya fuera en imágenes o en vídeos de las celebraciones, o incluso para animar a la afición a solicitar la camiseta en la tienda.