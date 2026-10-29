El Real Madrid, dirigido por su entrenador portugués José Mourinho, sigue afrontando grandes retos de cara al futuro, después de haber recortado la distancia con el Barcelona, líder de LaLiga, a 3 puntos.

El Real Madrid había ganado el clásico ante el Barcelona (2-1), en el estadio Camp Nou, el pasado domingo, en la décima jornada de la liga española.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que esta semana, que precede al último parón internacional de este año, cuenta con tres partidos fuera del feudo del conjunto blanco (Racing de Santander, AEK de Atenas y Valencia) en apenas seis días.

El viaje comienza en Santander el próximo domingo a las 16:15, continúa en Atenas el miércoles 4 de noviembre a las 18:45 y concluye en Mestalla el sábado 7 de noviembre a las 21:00.

José Mourinho calificó este calendario de injusto desde hace semanas, porque considera que al menos se podría haber programado el partido ante el Valencia el domingo, lo que le daría al conjunto merengue un día más de descanso.

El periódico catalán añadió que el técnico portugués tiene un punto de vista válido, aunque ignora el hecho de que fue su propio club el que pidió a la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) programar su partido fuera de casa en esta duodécima jornada del campeonato, movido por los intereses comerciales de albergar un partido de la liga de fútbol americano (NFL) en su estadio.

No obstante, el reto que afronta el Real Madrid es mantener su racha de cinco partidos sin perder, la mejor de esta temporada, que les ha llevado a situarse en una buena posición en la Liga de Campeones (cuarto puesto con el pleno de 9 puntos) y a no descolgarse más en la liga española.

De hecho, de aquí hasta final de año, el conjunto blanco tiene en la mayoría de los próximos partidos la condición de favorito para ganar, a excepción del último partido europeo de este año, que será ante el Arsenal, campeón de la Premier League, en Londres el 9 de diciembre.



