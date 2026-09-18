El médico Marc Rétali, que se había incorporado al nuevo cuerpo técnico de la selección francesa dirigida por Zinedine Zidane, rompió su silencio tras su sorpresiva salida del equipo, y aseguró que la sanción que le impuso la Federación Francesa de Fútbol fue exagerada.

La Federación Francesa había anunciado el nombramiento de Rétali dentro del cuerpo médico del equipo técnico de Francia el 13 de agosto, pero apenas dos días después le comunicó que la colaboración entre ambas partes no continuaría, debido a una entrevista que concedió a "RMC Sport" el mismo día de su nombramiento.

La Federación Francesa consideró que Rétali "quebrantó el deber de confidencialidad", por lo que lo reemplazó por Serge Isidoro.

En declaraciones al periódico "Dernières Nouvelles d'Alsace", recogidas por el sitio "Foot Mercato", Rétali se centró principalmente en la desproporción de la sanción con respecto a lo ocurrido, señalando que aún no había firmado su contrato con la Federación cuando habló con los medios de comunicación.

Y dijo: "Todavía no había firmado mi contrato cuando los periodistas se pusieron en contacto conmigo".

"Merecía una tarjeta amarilla"

Rétali reconoció que efectivamente había recibido recomendaciones sobre la necesidad de actuar con cautela, pero aseguró que no entendió que existiera una prohibición estricta de realizar declaraciones a los medios de comunicación.

Y explicó: "Eso merecía una tarjeta amarilla, una sanción o una amonestación, pero no la exclusión total".

El médico reveló que no recibió su contrato hasta la tarde del 14 de agosto, es decir, el día siguiente a la entrevista que concedió, subrayando que no descubrió la existencia de una cláusula estricta relativa al deber de reserva frente a los medios de comunicación hasta que le llegó el contrato.

Y al día siguiente supo que su nombre había sido eliminado de forma definitiva del cuerpo técnico de Zinedine Zidane.

"No aporté ninguna información sensible"

Rétali considera que la vinculación del caso con la selección francesa y con Zidane le dio una repercusión mayor de lo habitual, y afirmó: "En cuanto se habla de la selección francesa y de Zinedine Zidane, el asunto adquiere una repercusión enorme".

Insistió en que durante la entrevista no reveló ninguna información sensible, apoyándose en su experiencia de 20 años en el club Sochaux, además de su trabajo con varios equipos de ciclismo profesional.

A pesar de la decisión de apartarlo, Rétali aseguró que ahora quiere pasar página, al tiempo que se muestra decidido a defender su imagen personal y la de su familia.

El médico despedido considera que la Federación Francesa quiso, con su decisión, enviar un mensaje claro desde la formación del nuevo cuerpo técnico, estimando que se convirtió en un "ejemplo" a través del cual la institución quiso imponer sus normas.

Y dijo: "Sí, me convirtieron en un escarmiento".

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La selección de Francia se prepara para iniciar la nueva etapa bajo el mando de Zidane, ya que disputará 4 partidos en el arranque de su recorrido en la Liga de Naciones de la UEFA.

El conjunto galo se enfrenta a Turquía el 25 de septiembre, luego a Bélgica el 29 del mismo mes, antes de medirse a Italia el 2 de octubre, y cerrará sus enfrentamientos con otro partido ante Bélgica el 5 de octubre en suelo francés.