"Debemos llevar el partido a donde podamos hacerles daño". Es una frase habitual en cada rueda de prensa del argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, y aunque siempre la repite, esconde un plan meticulosamente estudiado para detectar los puntos débiles del rival.

Simeone logró conducir al Atlético de Madrid a la victoria en el derbi madrileño ante el Real Madrid (2-1) ayer domingo, en la séptima jornada de LaLiga, en un partido que dejó numerosas jugadas polémicas a nivel arbitral.

Al igual que el plan de Simeone funcionó a la perfección hace un año en el derbi de Xabi Alonso, cuando logró vencer al Real Madrid (5-2), el técnico argentino pudo aprovechar el mismo punto débil del Real Madrid dirigido por José Mourinho: la banda izquierda, "la autopista hacia la victoria".

El diario español "Marca" señaló: "No fue casualidad que Giuliano Simeone repitiera su influencia en la banda derecha del Atlético como lo hizo en el derbi de la temporada pasada, agotando a Carreras. Sin embargo, el plan esta vez se centró más en dos aspectos: al no replegarse Vinícius a defender (aunque volvió al principio, apenas lo hizo en los primeros 20 minutos, dejando a Tchouaméni intentando cubrir), debían aprovechar la falta de apoyo para Carvajal y las dudas de Huijsen. Por eso, el objetivo era intensificar la presencia en esa zona con un jugador escurridizo (Kang-in Lee) y tres de los futbolistas más fuertes del equipo (Pubill, Llorente y el propio Giuliano) para hacer casi imposible la tarea del central y del lateral".

Y añadió: "Esto explica por qué se utilizó al jugador surcoreano en esa banda pese a jugar como doble delantero junto a Jonathan David, por qué Pubill atacaba como lateral y por qué Llorente comenzó como pivote. El objetivo de este último, además de marcar a Bellingham en defensa, era contribuir al ataque por esa banda. Del mismo modo, la presencia de Cardoso en el doble pivote, en lugar de Koke, se determinó por la necesidad de cubrir la espalda de Marcos cuando se adelantaba hacia la zona débil del Real Madrid".

Además de la concentración de jugadores en ese lado, la tendencia defensiva del Real Madrid a replegarse hacia atrás y los huecos aprovechables entre el lateral y el central llevaron a poner un mayor énfasis en la última sesión de entrenamiento antes del derbi en practicar los centros por encima de la línea defensiva.

Ambos aspectos se reflejaron en los dos goles: el primero, con una internada de Giuliano por esa banda que derivó en una zancadilla de Huijsen, por lo que el árbitro señaló penalti; y el segundo, aprovechando un pase interior de Kang-in Lee por la banda antes de que Simeone diera una asistencia precisa a Jonathan David.

Este plan, aunque dio resultados en la segunda parte (con la entrada al campo de Koke para aportar calma, sosiego y posesión de balón, y el regreso de Llorente a la posición de lateral para sustituir a Pubill, que había recibido una tarjeta amarilla), ya había mostrado la superioridad del Atlético de Madrid en la primera mitad.

En este sentido, los rojiblancos, en un enfrentamiento de once contra once, fueron mejores y dominaron más el desarrollo del juego, lo que se reflejó en siete llegadas a portería (la mayoría por el costado derecho, aunque Grimaldo disfrutaba de libertad para sumarse al ataque por la izquierda, aprovechando las dudas de Güler para adelantarse) frente a cinco llegadas del Real Madrid.

Prueba de ello es que casi la mitad de las ofensivas del Atlético de Madrid (48 %) llegaron por la derecha, en comparación con el 24 % y el 29 % por la izquierda y el centro, respectivamente.

Además de aprovechar los puntos débiles del Real Madrid, el plan de Simeone también neutralizó la mayor fortaleza de su rival: los contraataques. Por eso Giuliano ejerció de quinto defensa para marcar a Vinícius, por eso Pubill se alternó en su marcaje con Mbappé, quien estuvo bajo el control de Romero, pilar de la defensa, y por eso el esfuerzo incansable de Llorente también fue decisivo para frustrar cualquier posible contraataque del Real Madrid, que apenas era capaz de correr.

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