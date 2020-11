La verdadera razón del regreso de Jean Beausejour a la Selección de Chile

El lateral izquierdo de la U aclaró por qué pasó de renegar de un retorno a afianzarse como titular una vez más en las Eliminatorias.

El zurdo Jean Beausejour se vuelve a demostrar vigente tras cumplir con titularidades por ante el Perú en Santiago y en Caracas, juegos en los que afirmó la punta izquierda de la defensa y aportó su habitual juego mixto entre la última línea y el ataque. En una entrevista con La Magia Azul, el ex City aclaró que aceptó el llamado a "sufrir" después de haber dejado el equipo tras la 2019 y ratificado que no seguiría en octubre de 2020.

Estaba feliz con la decisión, no me arrepiento de retirarme de la selección, me retiré en un momento siendo titular, siempre he estado en contacto con el profe Rueda, siempre hemos estado escribiéndonos, deseando lo mejor, en un momento me planteó volver. Al principio efectivamente le dije que no, y estaba tranquilo. Esto varió en el último mes porque se enfocó en otro lado. Él sentía que mis servicios futbolísticos eran necesarios. Me hizo sentir un sentido de responsabilidad en el proceso de transición de un camino a mostrar, pero me invitó a no ser egoísta con eso que podía entregar. Estaba tan feliz en la casa y me dice 'ven a sufrir con nosotros'.

Bose, que cree en el recambio generacional, manifestó cuál es la influencia de los máximos referentes del plantel nacional para que sigan manteniéndose en el tiempo. "Hay un recambio. Jugadores chilenos van a seguir saliendo y de mucha calidad", advirtió de entrada.

Más equipos

Creo que los más grandes que llevamos un tiempo tenemos ese plus que nos imponemos en el entrenamiento, uno de los puntos de por qué di el paso al costado era que sentía que yo sentía que con la sola presencia inhibíamos la aparición de estos nuevos talentos. No con reprimenda para los demás o con ese concepto de "cabrones". Los inhibimos por nuestro gen que es competitivo, eso sobrepasa a los talentos y eso cuesta mucho que se pierda. Ahí hay una dificultad de los nuevos talentos que tienen que imponerse aún estando los más grandes. Siento que estando los más grandes es difícil hacer sus propias armas, por eso la decisión de hacerme un paso al costado en ese sentido.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Rueda intentó con Parot, Seba Vegas y Nico Díaz sin convencerse con ninguno antes de intentarlo por última vez con Beausejour Coliqueo.