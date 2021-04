La verdadera razón del exceso de lesiones de Claudio Bravo en el Betis

La autoexigencia ha sido sindicada como la culpable de la falta de regularidad del chileno en su primer año como verdiblanco.

Si una garantía de peso ha tenido Manuel Pellegrini en su primera campaña con el Betis aquella ha estado en el arco. Con Claudio Bravo y Joel Robles disponibles, y pese a las constantes lesiones del chileno, ambos le demostraron al entrenador que son prenda de garantía. En todo caso, el último regreso a la titularidad del ex Barcelona se cocinó a fuego lento, con varias suplencias, y hoy no hay nadie que lo pueda sacar. Menos tras el rendimiento mostrado contra el Atlético de Madrid el último domingo, cuando intervino con tres paradones -dos in extremis a Angelito Correa- a que la Primera División de España siga abierta en su parte más alta.

En una entrevista con Radio Marca, el mismo martes que se conmemora el Día Internacional del Arquero, Bravo explicó que sus ausencias se han debido a su autoexigencia Reseñó que "he tenido episodios aquí en el Betis, que me lesioné en tres oportunidades en un mes, cosa que no me había pasado nunca en toda mi carrera. Pero el que me conoce y sabe cómo es mi día a día, cómo me tomo los entrenamientos, se da cuenta por qué a veces me pasan este tipo de cosas. Soy demasiado exigente, quiero siempre trabajar de más".

Bravo es consciente y sabe que para continuar figurando en esta resolución de LaLiga, que lo ve al Verdiblanco sexto colocado con interesantísimos 47 puntos, en puestos de Europa League, tiene que bajar un cambio: "Es en lo que me he tenido que ir midiendo. Desde mi llegada al club he ido aprendiendo de a poco, aprendiendo a controlarme, a no hacer horas extra, a disfrutar el fútbol de otra manera. En eso me he ido conociendo en esta última etapa".

Juntos y positivos hasta el final muchachos 💪🏻@RealBetis 💚 pic.twitter.com/dXbZswq6TZ — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) April 11, 2021

Sobre su futuro con la Selección de Chile, expresó que "jugamos la clasificatoria más difícil del mundo y espero que las cosas funcionen bien. Soy un privilegiado en cuanto a lo físico. He tenido estos accidentes también por mi manera de mirar mi trabajo, de ser exigente conmigo mismo, pero es el aprendizaje de cada ser humano. Ahora me lo tomo con más tranquilidad los días después del partido y luego ya aprieto más. Me siento bien". En esa misma línea, puso como base sus 15 años en el combinado nacional para seguir intentando llegar a lo más alto con La Roja.