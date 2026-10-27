El comunicador Ahmed Shobier, exportero del Al Ahly y de la selección de Egipto, reveló los entresijos de varios de los asuntos candentes dentro del castillo rojo, en medio del bajón de resultados, y habló sobre la verdad del conflicto entre el técnico marroquí Houcine Ammouta y Ahmed Reda, además de la situación de Imam Ashour y el futuro de la participación de Mohamed Hany y Yasser Ibrahim.

Shobier negó la existencia de una pelea entre Houcine Ammouta y Ahmed Reda, centrocampista del Al Ahly, y aseguró que el jugador se siente molesto por no participar, algo natural dado el deseo de todo jugador de tener la oportunidad de demostrar sus capacidades.

Shobier dijo a través de su cuenta en la plataforma "X": "¿Ahmed Reda se peleó con Ammouta? No, no se peleó. ¿Ahmed Reda está disgustado? Sí, está disgustado. ¿Ahmed Reda está enfadado? Cualquier jugador que no juega se disgusta, pero la habilidad está en que tu disgusto no afecte a tu nivel ni a tu entrenamiento, ni cambie tu semblante".

Shobier abordó la situación de Imam Ashour, señalando que existe un estado de insatisfacción dentro del cuerpo técnico respecto al nivel del jugador y a su esfuerzo en los entrenamientos, en comparación con lo que acostumbraba a ofrecer, pese a su estatus como uno de los jugadores más destacados de Egipto.

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Aclaró que la continuidad de Imam en el once titular dependerá de su compromiso en los entrenamientos y de su nivel cuando reciba la oportunidad de participar, y subrayó que una mejora de su rendimiento podría devolverlo a los planes principales, mientras que la persistencia de la situación actual podría llevarlo a alejarse de la alineación.

Añadió que el Al Ahly parece decidido a imponer una mayor disciplina dentro del equipo, en medio del bajón de resultados, después de que la directiva y el cuerpo técnico, según sus palabras, proporcionaran las condiciones necesarias para lograr mejores resultados.

Mohamed Hany y Yasser Ibrahim, en la cuerda floja

En lo relativo a Mohamed Hany, Shobier aseguró que la renovación del contrato del jugador está ligada a un desacuerdo sobre la cláusula del porcentaje de participación, ya que el jugador desea obtener una exención de esta condición, mientras que el Al Ahly se aferra a las normas que ha establecido respecto a la renovación de los contratos.

Señaló que la participación de Hany podría quedar en entredicho durante el próximo periodo, pese a su regularidad en los entrenamientos, y apuntó que Wael Gomaa ya había descrito su exclusión como una decisión técnica, con previsiones de que siga resultándole difícil conseguir oportunidades de participación.

Shobier también vinculó la situación de Yasser Ibrahim a los asuntos de la renovación y del nivel técnico, explicando que el jugador está sano, pero que se ausentó del último partido, y que su participación podría cambiar según las necesidades del equipo y el grado de convicción del cuerpo técnico sobre su rendimiento.

Shobier concluyó sus declaraciones asegurando que la participación de Mohamed Hany y Yasser Ibrahim seguirá siendo objeto de seguimiento durante el próximo periodo, en medio del cruce de consideraciones técnicas con los asuntos de renovación de contratos dentro del Al Ahly.