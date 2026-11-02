El empresario emiratí Khalaf Al Habtoor zanjó la polémica surgida durante las últimas horas en torno a la posibilidad de comprar el club egipcio Zamalek o entrar en inversiones en la empresa de fútbol perteneciente al conjunto blanco, poniendo fin a las especulaciones que circulaban sobre la existencia de ofertas económicas o negociaciones al respecto.

Al Habtoor negó de forma categórica la veracidad de las informaciones que hablaban de su deseo de hacerse con el club blanco o de invertir en la empresa de fútbol, subrayando que lo difundido en algunos medios de comunicación y plataformas de redes sociales no tiene nada que ver con la realidad.

El empresario emiratí escribió, a través de su página oficial en la red social "Facebook": "He seguido con extrañeza lo que se está difundiendo de nuevo en algunos medios de comunicación y redes sociales sobre mi intención de comprar el club egipcio Zamalek, o de presentar ofertas económicas para invertir en la empresa de fútbol que le pertenece".

Y añadió: "Quisiera aclarar que estas noticias son absolutamente falsas y carecen de todo fundamento, ni de cerca ni de lejos. No he presentado ninguna oferta para comprar el club ni para invertir en él, ni he entrado en ninguna negociación al respecto, y todo lo que se publica sobre cantidades de dinero o supuestos acuerdos no tiene nada que ver con la realidad".

Al Habtoor explicó que siente un gran respeto por el Zamalek y su afición, señalando su interés por apoyar el deporte y a los jóvenes egipcios, pero recalcó que existe una diferencia entre respaldar las actividades deportivas e invertir en los clubes y gestionarlos.

Y continuó: "Soy un amante del deporte, y guardo todo el respeto y la consideración por el histórico Zamalek, y por todos los clubes deportivos egipcios y sus aficiones. Asimismo, siempre procuro apoyar a los jóvenes egipcios y alentar sus logros, lo cual he expresado de forma práctica a través de nuestras iniciativas de apoyo al deporte, entre ellas el homenaje a la selección egipcia de fútbol tras su destacada actuación en el Mundial".

Y agregó: "Pero apoyar el deporte y a los jóvenes es una cosa, e invertir en los clubes de fútbol y gestionarlos es algo completamente distinto. No tengo inversiones en este ámbito, ni pretendo poseer la experiencia necesaria para dirigir y desarrollar clubes deportivos, y no tengo ningún plan de adentrarme en ello".

Al final de sus declaraciones, Al Habtoor dirigió un mensaje a los medios de comunicación, pidiendo verificar la exactitud antes de publicar cualquier noticia relacionada con su nombre o con sus proyectos e inversiones, y no tratar las informaciones inexactas como si fueran hechos.

Y concluyó diciendo: "Todo mi cariño y mi aprecio a la hermana República Árabe de Egipto y a su querido pueblo, y le deseo al Zamalek y a todos los clubes egipcios un continuo progreso y éxito, y al deporte egipcio más logros y brillantez".