La verdad sobre el interés del Real Madrid por fichar a Ayoub Bouadi

Varias fuentes aseguran que el Real Madrid quiere fichar este verano al centrocampista marroquí Ayoub Bouaidi, del Lille.

Antes del Mundial 2026 ya se le vinculaba con varios clubes de la Premier League, además del Real Madrid y el París Saint-Germain.

Ramón Álvarez de Mon, periodista de Radio Marca, publicó en X: «Diomande y Ayoub Bouadi están en la lista de jóvenes que el Real Madrid sigue».

El periodista Tomás González Martín, de El Debate, añadió: «El Real Madrid ya tiene el ojo puesto en Ayoub Bouadi, el jugador de 18 años que brilló ante Brasil y Marruecos».

Y añadió: «El club no planeaba fichar a otro joven, pero el marroquí, con solo 18 años, muestra la madurez de uno de 30: es dominante, tranquilo, con pases precisos y capacidad para ganar duelos».

Antes era asequible, pero tras el Mundial su precio podría subir de 50 a 80 millones de euros. Su carrera avanza muy rápido».