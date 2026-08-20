Los árbitros de LaLiga han empezado a aparecer y a hablar a través de la retransmisión televisiva esta temporada, en el marco de una nueva política que busca dar más transparencia a sus decisiones y explicar a los aficionados algunas jugadas arbitrales importantes.

El diario"Sport", catalán, informó este jueves de que el estadio Santiago Bernabéu, propiedad del Real Madrid, será la única excepción entre los estadios de LaLiga, ya que los árbitros no podrán realizar estas conexiones televisivas desde allí, debido a las condiciones que impone el club blanco sobre las retransmisiones desde su estadio.

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Ya durante la primera jornada de LaLiga se empezaron a escuchar las primeras intervenciones de los árbitros en la retransmisión televisiva, mientras que el protocolo se ampliará a partir de la décima jornada, cuando los árbitros podrán conceder entrevistas antes y después de los partidos, cuando así se lo soliciten los operadores de la retransmisión, además de la posibilidad de preguntarles por las decisiones y jugadas más destacadas del encuentro.

El estamento arbitral español asegura que los árbitros "hablarán en los estadios que reúnan las condiciones necesarias para ello", subrayando que no existe ninguna discriminación entre clubes o estadios.

Por lo tanto, la ausencia de los árbitros en este protocolo en el Santiago Bernabéu no se debe a una decisión del Comité de Árbitros ni a un veto propio del Real Madrid, sino a las restricciones impuestas a las conexiones de los operadores de la retransmisión desde el estadio del club, según "Sport".

"Relación tensa"

El problema se remonta a la relación tensa que mantienen desde hace tiempo el Real Madrid, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol, que también se ha reflejado en las condiciones de la retransmisión televisiva desde el estadio Santiago Bernabéu.

El club blanco impone restricciones a las conexiones de los operadores de la retransmisión desde el estadio, y solo permite realizarlas pocos minutos antes del inicio de los partidos, lo que hace que aplicar el nuevo protocolo arbitral, de la misma forma en que se realiza en los demás estadios, no sea posible.

De este modo, los aficionados de los demás clubes se beneficiarán de la posibilidad de escuchar a los árbitros mientras explican algunas decisiones importantes y polémicas, mientras que la afición del Real Madrid seguirá privada de esta nueva ventana a la transparencia dentro del estadio Santiago Bernabéu, según el diario catalán.

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