La última sorpresa del Real Madrid: el presidente del Oporto aparece en la capital española

Mientras todos creían que José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ultimaba los detalles de su plantilla para la nueva temporada, un nuevo nombre irrumpió con fuerza en la mesa del conjunto blanco: el joven centrocampista danés considerado uno de los talentos emergentes más destacados de Europa.

Según reveló el diario español "Sport", el Real Madrid muestra un gran interés en fichar a Victor Froholdt (20 años), que cuenta con una cláusula de rescisión en su contrato con el Oporto de 85 millones de euros, tras una sola temporada en la liga portuguesa.

Froholdt había llegado al Oporto en el verano de 2025 procedente del Copenhague por 20 millones de euros más dos millones de euros en variables, y firmó un contrato hasta el año 2030. Su valor de mercado ha aumentado en menos de un año hasta los 50 millones de euros, según el portal Transfermarkt, siendo actualmente el jugador más caro de la liga portuguesa.

Lo que ha avivado aún más las especulaciones ha sido la inesperada aparición de André Villas-Boas, presidente del Oporto, en la capital, Madrid, durante los últimos días, en un momento que coincide exactamente con la vinculación del nombre de su joya con el Real Madrid. Y aunque no existe confirmación oficial sobre la celebración de una reunión directa entre ambas partes, la presencia del máximo dirigente del club portugués en Madrid no puede considerarse una mera casualidad.

El interés de Mourinho por Froholdt parte de un conocimiento antiguo, ya que el técnico portugués había elogiado en repetidas ocasiones al jugador danés durante su etapa al frente del Benfica, y sus palabras llegaron incluso a la prensa danesa. Hoy, con la dirección del Real Madrid a su cargo, el nombre del jugador vuelve a plantearse con fuerza como una petición particular de Mourinho.

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El brillo de Froholdt no fue fruto de la casualidad, pues fue una pieza clave en el equipo del entrenador Francesco Farioli, que se proclamó campeón de la liga portuguesa con merecimiento. Disputó la mayoría de los partidos de la temporada, marcó 8 goles y repartió 7 asistencias en todas las competiciones, y fue determinante también en la Europa League, antes de comenzar la nueva temporada con el gol de la victoria en la final de la Supercopa de Portugal ante el Torreense el 1 de agosto, además del premio al mejor jugador del partido.

El Real Madrid estudia actualmente la situación y considera a Froholdt una opción preferente para Mourinho, pero el Oporto es plenamente consciente de que posee una joya de valor incalculable, y no se desprenderá de ella salvo con el desembolso de una cantidad cercana al valor de la cláusula de rescisión de 85 millones de euros.