La última foto... El primer mensaje de la novia de la estrella sudafricana tras su suicidio

El fútbol mundial está de luto tras la muerte del centrocampista sudafricano Jaden Adams, de 25 años, pocas semanas después de jugar el Mundial 2026. Tras la noticia, su novia, Akela Adendorff, publicó un emotivo mensaje en su historia de Instagram:

Tras conocerse la noticia, Akila Adendorf, su novia, publicó en Instagram: «Gracias por los mensajes de condolencia y apoyo. Significan mucho para mí y para nuestra hija Alaya en estos momentos difíciles. Agradezco cada mensaje aunque aún no haya podido responder. Lo haré cuanto antes. Gracias por vuestra comprensión y amabilidad».

Adams jugaba en el Mamelodi Sundowns, que al principio no confirmó ni desmintió la noticia.

La Asociación Sudafricana de Futbolistas confirmó la noticia en «X» y escribió: «La muerte nos ha arrebatado a uno de los nuestros de forma cruel. Ha privado a nuestro país de un futbolista excepcional, pero no podrá arrebatarnos el legado que dejó Jaiden Adams. Seguiremos recordando su humildad, su talento excepcional y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz, Jaiden, nunca te olvidaremos».

La web Soccer Laduma citó a Brinden Johnson, una de sus mentoras, quien afirmó: «La herida aún está fresca y todo es muy doloroso. La familia no desea recibir llamadas, pues no está en condiciones de responder. Esta pérdida nos ha conmocionado a todos».

Según el periódico sudafricano Sunday World, Adams se quitó la vida la mañana del sábado en su domicilio de Stellenbosch, cerca de Ciudad del Cabo.

El periodista Noho Adams apuntó que, según sus datos, el jugador sufría depresión.

La última foto

Según el diario alemán *Bild*, horas antes de su muerte Adams republicó en Instagram una foto con su pareja, Aquila Adendorf; llevaban juntos muchos años y tienen una hija de cinco.

Antes del Mundial, Adendorf le deseó suerte en Instagram y, antes del debut contra México, publicó: «Mucha suerte en el Mundial, cariño».

Y añadió: «Estoy muy orgullosa de ti y de todo el esfuerzo que has dedicado. Sal al campo, disfruta de cada momento y muestra al mundo de lo que eres capaz. Pase lo que pase, siempre seré tu mayor apoyo. Te deseo mucho éxito, confianza y un Mundial inolvidable. ¡Te quiero y estoy deseando animarte!».