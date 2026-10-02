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Loai Mohamed
Traducido por

La última esperanza: ¿cuál es el argumento del Manchester City para salvar su destino en el caso de la Premier League?

Manchester City
Premier League
Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Inglaterra

El club presenta su apelación: ¿qué dice?

El Manchester City ha presentado un recurso contra la decisión del comité independiente que concluyó que el club había infringido las normas financieras de la Premier League inglesa, después de considerar que el club ocultó una financiación por valor de 830,69 millones de libras esterlinas procedente de los propietarios y la presentó como ingresos por patrocinio.

Según fuentes de la cadena británica Sky Sports, el Manchester City sostuvo en su recurso ante la Premier League que la financiación adicional vinculada a los contratos de patrocinio durante el periodo comprendido entre 2009 y 2018 provino del gobierno de Abu Dabi, y no de los propietarios del club.

Los abogados del Manchester City ya habían presentado este argumento durante las sesiones de audiencia celebradas en 2024, pero el comité independiente lo rechazó.

El comité concluyó en su veredicto que esta versión era, según lo recogido en la decisión, una explicación «inventada por el club mucho tiempo después de los hechos en un intento de ocultar la verdad del plan de financiación encubierta».

La mayoría de las acciones del Manchester City pertenecen a la empresa Newton Investment and Development LLC, propiedad del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan.

El jeque Mansour es miembro de la familia gobernante de Abu Dabi y ocupa el cargo de vicepresidente del Estado de los Emiratos y vicepresidente del Consejo de Ministros.

El Manchester City continúa negando haber cometido cualquier infracción y ha presentado su recurso en un intento de anular la decisión del comité independiente y demostrar la validez de su postura respecto al origen de la financiación.

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