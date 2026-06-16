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La última, Arabia Saudí... Las selecciones asiáticas están dando que hablar en el Mundial

Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
World Cup
Qatar vs Switzerland
Qatar
Switzerland
Irán vs Nueva Zelanda
Irán
Nueva Zelanda
Holanda vs Japan
Holanda
Japan
República de Corea vs Chequia
República de Corea
Chequia
Arabia Saudí
Uruguay
EE. UU.
Catar
Suiza
Irán
Nueva Zelanda
Países Bajos
Japón
Corea del Sur
Chequia
México

Un partido emocionante que reunirá a todo el continente africano

Las selecciones asiáticas mantienen un gran arranque en la Copa del Mundo 2026: suman un triunfo y cuatro empates en sus primeros cinco partidos de grupo, sin conocer la derrota. Este inicio confirma el crecimiento del fútbol asiático.

En cinco partidos, suman una victoria y cuatro empates ante selecciones de Europa, Sudamérica y Oceanía.

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Corea del Sur venció 2-1 a la República Checa, y Japón igualó 2-2 con Holanda en un duelo muy disputado.

Arabia Saudí igualó 1-1 con Uruguay gracias a una sólida defensa, e Irán rescató un 1-1 frente a Nueva Zelanda en un duelo equilibrado.

Por último, Catar igualó 1-1 ante Suiza, manteniendo invicta a Asia en sus cinco presentaciones.

Cuatro de esos encuentros fueron ante europeos y uno ante sudamericanos, lo que añade mérito a los resultados.

Este arranque confirma que las selecciones asiáticas llegarán al Mundial de 2026 con ambiciones y la capacidad de competir de tú a tú con las potencias, lo que refleja el avance del fútbol asiático en rendimiento y resultados.

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