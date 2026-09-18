La confrontación entre las grandes potencias del fútbol y la Federación Internacional de Fútbol Asociación "FIFA" se intensificó, cuando la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol "UEFA" y su homóloga de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe "Concacaf" dirigieron una carta oficial al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que le exigen distribuir al menos 10 millones de dólares de las reservas de efectivo de la FIFA a cada una de las 211 federaciones miembro.

Este paso llega como el último capítulo de la guerra de declaraciones y del enfrentamiento abierto entre los organismos rectores, y como respuesta directa a la propuesta del proyecto de inversión privada "proyecto FIFA para las instituciones" que Infantino planteó recientemente antes de verse obligado a cancelarlo, ya que buscaba crear una nueva compañía encargada de gestionar los derechos comerciales y los derechos de entradas de todas las competiciones, incluida la Copa del Mundo, con la venta del 21% de sus acciones a una firma de inversión, un plan que fue descartado tras apenas cuatro días como resultado del amplio rechazo de las federaciones nacionales.

La cadena "BBC Sport" obtuvo una copia de la carta conjunta firmada por Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, y Victor Montagliani, presidente de la Concacaf. La carta señaló que la FIFA va camino de cerrar el ciclo financiero (2023-2026) con reservas que alcanzan cerca de 6.000 millones de dólares, una cifra que supera con creces las necesidades requeridas hasta el final del Mundial de 2030.

Ambas federaciones exigieron a la FIFA la necesidad de poner a disposición al menos 10 millones de dólares para cada federación miembro durante el ciclo financiero (2027-2030), para destinarlos exclusivamente a la inversión en infraestructuras y al desarrollo del fútbol, subrayando que esta "liberación excepcional de las reservas" costaría a la FIFA en total cerca de 2.110 millones de dólares, y sería adicional a la financiación periódica habitual.

Este doble movimiento coincidió con un día de diferencia respecto a una carta de tono muy duro enviada por Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol y vicepresidenta de la FIFA, a Infantino y al secretario general Mattias Grafström, en la que exige la revelación de todos los documentos relacionados con el proyecto de inversión cancelado, además de la presentación de una explicación por escrito al Consejo de la FIFA sobre la anulación de la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun durante la Copa del Mundo, antes de la reunión del Consejo prevista para el próximo 15 de octubre.

Cabe recordar que Gianni Infantino se prepara para presentarse a un cuarto mandato el próximo marzo, mientras que el plazo disponible para sus rivales y aspirantes a la presidencia para presentar un candidato alternativo vence el próximo 18 de noviembre.

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