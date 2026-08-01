La UEFA va a por todas y quiere destituir a Infantino: una federación presenta una moción de censura

La UEFA ha vuelto a cargar con dureza contra Gianni Infantino en un comunicado. El organismo europeo ha perdido «toda la confianza» en el suizo. La UEFA acusa al presidente de la FIFA de «romper promesas» y, según The Times, va a presentar una moción de censura.

La semana pasada, Infantino anunció que la FIFA quería colocar los derechos comerciales del Mundial en una nueva empresa, FIFA Forward Enterprise. Posteriormente, inversores externos podrían tomar una participación en esa compañía.

El organismo rector del fútbol mundial prometió a sus 211 federaciones afiliadas un pago de cuarenta millones de dólares si aceptaban la propuesta antes del 19 de septiembre. Eso provocó reacciones furiosas, entre ellas de la UEFA y de la KNVB. Infantino retiró entonces el plan.

Sin embargo, eso no es suficiente para la UEFA, que este sábado ha emitido un duro comunicado. «La UEFA acoge con satisfacción la decisión de la FIFA de retirar el plan para vender a empresas privadas una parte de sus competiciones, incluido el Mundial».

«La propuesta fue rechazada por unanimidad por las federaciones nacionales de la UEFA y por muchas otras federaciones y confederaciones de todos los tamaños en todo el mundo, comprometidas con la protección del fútbol», continúa el organismo.

«No podemos seguir así con planes secretos impulsados a toda prisa, ideados por personas anónimas y cuya utilidad para el deporte es dudosa. Debemos identificar a los responsables y exigirles responsabilidades».

«Es lógico que la UEFA, en los próximos días y semanas, junto con sus federaciones y en estrecha colaboración con otras confederaciones, reflexione sobre cómo ha podido ocurrir esto y elabore un plan para garantizar que algo así no vuelva a suceder. Esa evaluación debe ser exhaustiva y fundamental. No debe excluirse ninguna opción. La actual dirección de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol», prosigue la UEFA.

«Cuando Gianni Infantino pidió en 2016 la confianza y los votos de las federaciones miembro de la FIFA para ser elegido su presidente, dijo ser transparente y que el dinero de las federaciones nacionales y el dinero de la FIFA debían servir para el desarrollo del fútbol y no para otra cosa».

«No ha cumplido ninguna de las dos promesas. El escandaloso acuerdo cocinado en la trastienda que ideó e intentó sacar adelante fue de todo menos transparente», reacciona con dureza la UEFA sobre el controvertido plan.

«La UEFA se pondrá inmediatamente a trabajar con socios y partes interesadas de todo el mundo y de todo el deporte para proponer una nueva forma de distribuir recursos a través del programa existente FIFA Forward».

«La retirada de su plan es una victoria para todo el deporte. Pero no debe ser el final de la historia. La propuesta está fuera de la mesa. La tarea de restaurar la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar». Según The Times, la UEFA va a presentar una moción de censura contra Infantino.