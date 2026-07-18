La UEFA retira inmediatamente la nueva y polémica norma del Mundial

La UEFA rechaza las nuevas directrices de la FIFA sobre el VAR para las simulaciones. Por ello, los árbitros de vídeo de sus competiciones no podrán corregir tarjetas amarillas por simulación.

El debate surgió en el Mundial de Clubes, donde la FIFA aplicó una interpretación que permite al VAR corregir la «confusión de identidades» en tarjetas por simulación.

Ocurrió por primera vez en el partido inaugural de Estados Unidos: el árbitro Danny Makkelie, guiado por el VAR, anuló la amarilla a Tim Ream y se la mostró a Miguel Almirón por simulación.

Tras el partido, la FIFA confirmó que la decisión se ajustaba a las normas. La Comisión Internacional de Reglas del Juego (IFAB) había modificado el protocolo del VAR, de modo que una situación de este tipo puede considerarse una «confusión de identidades». Esto solo es posible si el árbitro muestra en un primer momento una tarjeta amarilla o roja por una infracción.

En cuartos de final entre Suiza y Argentina se repitió: anularon la amarilla a Paredes y Embolo vio la segunda por simular.

El procedimiento generó debate, pues se cuestionó por qué el VAR puede corregir este error y no otros similares.

La UEFA ha escuchado estas críticas y ha rechazado la interpretación modificada. Mantiene las directrices actuales del VAR y no ve razón para ampliar sus intervenciones.

Por tanto, las intervenciones del VAR vistas en la Copa del Mundo de Clubes no se aplicarán, de momento, en los torneos europeos. En las competiciones de la UEFA, incluida la Liga de Campeones, el procedimiento actual se mantiene sin cambios.