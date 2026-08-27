Roberto Rosetti, director de arbitraje de la Unión Europea de Fútbol (UEFA), explicó este jueves que tocar el balón con la mano dentro del área, tras un saque de puerta, supondrá la señalización de un penalti a partir de ahora, independientemente de si el jugador tenía la intención de poner el balón en juego o no.

Rosetti señaló, durante la presentación de las actualizaciones arbitrales para la nueva temporada en Mónaco, que esta aclaración llega a raíz del polémico caso que se vivió en el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones la temporada pasada, cuando el defensa del Atlético, Marc Pubill, tocó el balón con la mano fijándolo en el terreno de juego antes de pasarlo con el pie, pese a que el portero Juan Musso ya había ejecutado el saque de puerta.

Lee también

Mourinho sobre su regreso al Bernabéu: he cambiado después de todos estos años

Celebración oficial egipcia por la histórica alianza con el Barcelona

Rosetti también habló de las nuevas instrucciones de la UEFA en relación con la tecnología del videoarbitraje (VAR), destacando la necesidad de que los árbitros tomen sus decisiones por sí mismos sobre el terreno de juego, y de que el videoarbitraje no se convierta en una herramienta para volver a arbitrar cada jugada, según recogió la emisora españolaCOPE.

Y dijo: «Queremos que sean firmes. El videoarbitraje es un gran proyecto, pero queremos que los árbitros sobre el campo tomen las decisiones. No queremos que el videoarbitraje vuelva a arbitrar, ni queremos árbitros que esperen su intervención. Queremos pruebas claras y errores claros que justifiquen la intervención del VAR. No nos gustan las situaciones microscópicas».

Rosetti presentó una serie de actualizaciones relacionadas con las reglas arbitrales, que ya habían sido explicadas a jugadores, entrenadores y clubes, con el objetivo de unificar los criterios arbitrales en las competiciones de la UEFA, dentro y fuera del campo, y garantizar una mayor coherencia en las decisiones.

Las modificaciones incluyen el tratamiento de la pérdida de tiempo durante las sustituciones, ya que se podrá sancionar al jugador que tarde más de 10 segundos en abandonar el campo, junto con aclaraciones relacionadas con el tratamiento de los casos de lesión y la reanudación del juego tras la anotación de goles.

La regla Vinicius

Rosetti también explicó que la UEFA no aplicará en sus competiciones la norma de mostrar la tarjeta roja al jugador que se cubre la boca mientras habla con un rival (la regla Vinicius), a diferencia de lo que se aplicó en el Mundial, señalando que el árbitro puede mostrar la tarjeta amarilla si considera que la conducta es antideportiva, y que podría ir seguida de una medida disciplinaria.

Y dijo: «Vimos a jugadores pedir la tarjeta roja simplemente porque un rival se cubre la boca, y eso no nos gusta».

Asimismo, afirmó que el videoarbitraje intervendrá en caso de que haya un error en la identificación del jugador al mostrar una segunda tarjeta amarilla, añadiendo: «Estoy seguro de que veremos pocas intervenciones por errores de identificación en nuestras competiciones».

Rosetti también insistió en la necesidad de respetar la norma de que el diálogo con el árbitro se limite al capitán de cada equipo, diciendo: «No nos gusta que los jugadores rodeen al árbitro, y quien se acerque al árbitro recibirá una tarjeta amarilla».

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de «Kooora».