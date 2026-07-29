La idea de la UEFA de poner en marcha un plan contra la FIFA todavía no cuenta con un apoyo unánime, según informa Sky. De hecho, el primer país de Europa ya da su visto bueno a los muy controvertidos planes para el Mundial del presidente Gianni Infantino.

Según esos planes, la FIFA quiere colocar los derechos comerciales del Mundial en una nueva empresa, FIFA Forward Enterprise. Inversores externos podrían después adquirir una participación en esa compañía. El organismo rector del fútbol mundial promete a sus 211 federaciones afiliadas un pago de cuarenta millones de dólares si dan su visto bueno a la propuesta antes del 19 de septiembre.

David Trunda, presidente de la federación checa de fútbol, ve sobre todo ventajas. «Veo los beneficios pragmáticos para el fútbol checo de una estrecha colaboración con Gianni Infantino y su equipo», cuenta a Sky. «Por supuesto, necesitamos más detalles, pero personalmente veo el impacto positivo de las intenciones de la FIFA».

Según Trunda, ese dinero extra puede utilizarse para el desarrollo del fútbol amateur y de la infraestructura futbolística en Chequia. La directiva de la federación checa debatirá oficialmente la propuesta el 11 de agosto, pero el presidente ya parece haber dejado clara su postura.

El apoyo desde Chequia contrasta fuertemente con las duras críticas de la UEFA y de varias federaciones nacionales. La UEFA afirmó anteriormente que el plan «cruza una línea que nunca debería haberse cruzado». También la KNVB reaccionó con enorme dureza y expresó su preocupación por el plan de la FIFA.

Según The Times, dentro del mundo del fútbol incluso se habla de «puro soborno», porque las federaciones solo tendrían derecho al pago completo si aceptan antes de la fecha límite. La UEFA y también la CONCACAF, la confederación de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, incluso estarían estudiando un boicot a futuros Mundiales si los planes siguen adelante.

El apoyo de Chequia puede suponer un importante revés para la UEFA, que precisamente espera alinear a las federaciones europeas. Si más países se ponen del lado de Infantino, un frente común contra los controvertidos planes corre el riesgo de resquebrajarse ya en una fase temprana.