Alemania no jugará este jueves por la noche con la equipación verde anunciada previamente contra Países Bajos. La UEFA ha prohibido a la federación alemana utilizar la especial camiseta retro, por lo que Die Mannschaft vestirá de negro en el Johan Cruijff ArenA.

La federación alemana presentó a principios de esta semana imágenes de la equipación verde que había preparado especialmente para el duelo con la selección neerlandesa. La camiseta es una referencia a la equipación con la que Alemania Occidental fue campeona del mundo en 1990.

Sin embargo, por ahora no habrá partido con esa llamativa camiseta. Según varios medios alemanes, la equipación no cumple con la normativa que la UEFA aplica a la indumentaria de partido.

El problema está, entre otras cosas, en las mangas de la camiseta. Allí no habría espacio suficiente para colocar correctamente el logotipo obligatorio de la Nations League.

Además, según las informaciones, falta el número en el pecho. También por eso la equipación retro no cumple con las llamadas Kit Regulations de la federación europea.

Por ello, la UEFA no ha dado permiso para llevar la camiseta verde contra Países Bajos. Alemania tuvo que recurrir a otra equipación a última hora para el encuentro en Ámsterdam.

Por ello, los internacionales alemanes saltarán al campo con una equipación completamente negra. De este modo, el homenaje anunciado previamente al título mundial de 1990 desaparecerá del paisaje urbano durante el Países Bajos-Alemania.

Países Bajos y Alemania se enfrentan este jueves por la noche a las 20:45 en el Johan Cruijff ArenA. El equipo del debutante seleccionador Xavi jugará con su habitual camiseta naranja de local.















