La UEFA insiste: "La Superliga está motivada por la codicia"

Este martes acaba el plazo del juzgado de Madrid, que amenaza con procesar a Ceferin por desobediencia

La UEFA no cede. Sigue firme contra la Superliga. Por este movito, ha mandado una nota a sus respectivas federaciones en la que defiende su postura en el litigio todavía por resolver. En esa nota, publicada por el diario "The Guardian", la UEFA insiste: “La persecución persistente y los casos judiciales resultantes constituyen una amenaza existencial continua para los cimientos y el futuro del fútbol europeo. La elección es entre solidaridad e indulgencia egoísta. La Superliga está puramente motivada por la codicia", sostienen.

La UEFA también considera que, a expensas de lo que falle el Tribunal Europeo de Luxemburgo, la acusación de la Superliga no va a prosperar: “La inacción, la complacencia y el exceso de confianza con respecto al rechazo gubernamental y judicial de este proyecto sería peligrosamente ingenuo. Se corre el riesgo de invitar a deshacerse del modelo europeo de deporte actual por intereses comerciales agresivos", explica la UEFA en el citado diario.

Pendientes del juez que quiere procesar a Ceferin

En todo caso, más allá de la postura de la UEFA, cabe recordar que mañana concluye el plazo de cinco días impuesto por eI juez Manuel Ruiz de Lara a la UEFA para que anule las sanciones y archive los expedientes disciplinarios abiertos contra los clubes fundadores de la Superliga, y lo constate así en la web oficial de la organización.

En caso de no hacerlo, el juez está dispuesto a procesar al presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, por un delito de desobediencia. La UEFA no cede y cree que ha cumplido escrupulosamente con el fallo de la justicia, aplazando el expediente sancionador a Madrid, Barça y Juve, dándoles además permiso para inscribirse y participar en esta Champions.

Liverpool y United se desmarcan -otra vez- de la Superliga

En la nota publicada en el diario "The Guardian", se recogen declaraciones de portavoces de dos clubes ingleses "arrepentidos". El primero, el Liverpool. El segundo, el United. El portavoz de Liverpool sostiene: “Estamos actuando sobre la base del mejor enfoque y asesoramiento legal para poner fin de manera adecuada a nuestra participación en ese proyecto ".

Por su parte, el Manchester United dijo en un comunicado: “Nuestra posición, tal como se anunció anteriormente, no ha cambiado, no participaremos en la Superliga europea. El proceso de disolución de la entidad de la Superliga europea se ve afectado por el litigio en curso en España. No estamos involucrados en ese litigio y, por lo tanto, sería inapropiado comentar ".