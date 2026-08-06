La UEFA ignora la petición especial del nuevo portero del Ajax, Ter Stegen

La UEFA no ha atendido por ahora la particular petición de Marc ter Stegen. En el acta oficial del partido para el duelo entre Ajax y Shelbourne, el guardameta alemán sigue apareciendo como Marc-André ter Stegen.

Tampoco la preferencia nominal del entrenador del Ajax, Míchel Sánchez (en lugar de simplemente Míchel), ha sido adoptada aún por el organismo del fútbol europeo.

Ajax anunció el martes la llegada de Ter Stegen y, de forma llamativa, en toda su comunicación no se refirió al portero como 'Marc-André'. El cedido de 34 años por el FC Barcelona es mencionado de manera sistemática por el club de Ámsterdam como 'Marc ter Stegen'.

Esa decisión se tomó a petición expresa del propio guardameta. «Es a petición del portero alemán, que a partir de ahora en el Ajax pasa a llamarse Marc ter Stegen», escribió anteriormente De Telegraaf sobre el llamativo cambio.

Ter Stegen también ha modificado su nombre en sus propias redes sociales. El veterano guardameta ahora también se presenta en Instagram como Marc ter Stegen, por lo que el Ajax ha adoptado de inmediato su preferencia.

Dentro del club también existe un acuerdo claro sobre el nombre del nuevo entrenador. El español es mencionado en su primera referencia como Míchel Sánchez y después simplemente como Míchel, pero la UEFA mantiene por ahora su propio registro.

Ter Stegen tendrá que conformarse con un puesto en el banquillo en su primer partido oficial como jugador del Ajax. Míchel apuesta ante el Shelbourne por Maarten Paes bajo palos, mientras que Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo y Tolu Arokodare tampoco estarán en el once inicial.

Daley Blind es el único fichaje que empieza directamente como titular en el duelo de la fase previa de la Conference League. El Ajax juega el jueves por la noche el partido de ida en Ámsterdam y viajará la próxima semana a Irlanda para la vuelta ante el Shelbourne.

Alineación del Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Regeer; Berghuis, Dolberg, Godts.

Alineación del Shelbourne: Beach; Bone, Barrett, Ledwidge, Norris; Moore, Henry-Francis, McInroy; Mbeng, Caffrey, Kelly.







