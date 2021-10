La UEFA felicitó a Taylor por su arbitraje en la final de la Liga de Naciones

Entienden que el gol de Mbappé es legal y no le dieron importancia a una jugada que ha provocado un intenso debate en España

Apenas 24 horas después de la polémica del gol de Mbappé durante la final de la Liga de Naciones, la UEFA he felicitado al árbitro del encuentro que disputaron España y Francia. El organismo europeo no detectó síntomas de que el equipo arbitral cometiera un error manifiesto en el gol que significó el triunfo de los franceses y entiende que no sólo no había fuera de juego, sino que la jugada fue un acierto de Anthony Taylor y sus asistentes, dando validez al tanto.

ÚEFA cree que Taylor acertó y el gol de Mbappé es legal

A pesar de que la jugada del gol galo sigue estando en el foco de todos los análisis y se sigue debatiendo apasionadamente sobre si el gol debió subir al marcador o no, la postura de la UEFA es clara. Fue gol legal y el árbitro inglés acertó. Así lo explió el ex árbitro Eduardo Iturralde González en la Cadena SER, durante el programa "El Larguero". Iturralde comentó que la UEFA, al término del partido, felicitó a los árbitros por el partido.

Reunión con los árbitros tras la final

Iturralde González explicó en la SER que siempre se produce una reunión entre los árbitros y el delegado de partido al terminar el encuentro. Y que en la final de la Liga de Naciones, Roberto Rosetti, presidente de los árbitros a nivel europeo estuvo presente, puesto que él hizo de observador arbitral. El criterio de la UEFA es rotundo. La jugada estuvo bien peritada y el gol de Mbappé, protestado por los jugadores de España, fue legal.

Se comentó la jugada de la mano en el área de Koundé

Eso sí, durante la reunión con los colegiados del partido sí se comentó la jugada en la que Koundé tocó el balón con la mano dentro del área. Ese lance del partido también se resolvió a favor de los intereses de Francia, ya que no se señaló el punto de penalti. Primó, como casi siempre en este tipo de jugadas controvertidas, la interpretación del árbitro.

El comentarista arbitral de la Cadena SER explicó de nuevo la regla y volvió a comentar que el colegiado debía tomar una decisión conforme a lo que estipula el reglamento de la IFAB. Iturralde comentó: "Muchas veces nos gustaría que las cosas fuesen de otra manera, pero la realidad es que son como son", zanjó. Así que, aunque los aficionados españoles siguen convencidos de que el gol jamás debió subir al marcador, la UEFA piensa que fue gol legal y por tanto, delicitó al árbitro por su decisión.