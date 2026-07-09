«La UEFA está al frente»... Detalles del plan de rebelión mundial para derrocar a Infantino de la presidencia de la FIFA

Un reportaje periodístico revela que varios grupos buscan destituir al suizo Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA tras las recientes crisis en el Mundial.

Según Foot Mercato, la suspensión del castigo al estadounidense Folarin Balogun, y las noticias sobre una supuesta intervención del presidente Donald Trump, han enfurecido a varias federaciones que planean rebelarse para forzarlo a dimitir.

Tras ser expulsado contra Bosnia y suspendido para los octavos ante Bélgica, el delantero pudo jugar gracias a una decisión excepcional de la Comisión Disciplinaria. Desde entonces, los escándalos han sido constantes y han acaparado la atención mediática.

La polémica creció tras conocerse la llamada de Trump a Infantino para que revisara el caso; la Casa Blanca preparó un equipo legal para impugnar la sanción, y pocos días después la FIFA la anuló.

El enigma de la relación entre Infantino y Trump

Este hecho se suma a otros que evidencian la cercanía entre ambos líderes. Desde el inicio del Mundial 2026, Trump ha aparecido en cada decisión clave de la FIFA.

Antes del torneo, Infantino le entregó a Trump el Premio de la Paz de la FIFA pese a las críticas a su política exterior.

Durante el torneo, el trato a la selección iraní y las restricciones a delegaciones afectadas por las políticas migratorias de EE. UU. generaron amplia polémica.

Muchos aficionados y representantes de federaciones tuvieron problemas con visados y alojamiento, y la FIFA no presionó a las autoridades anfitrionas, lo que permitió a la Casa Blanca seguir actuando contra los principios del organismo.

Poco después, la FIFA confirmó que Trump entregaría la copa al campeón en la final, hasta que estalló el caso Balugon, visto por muchos como la prueba definitiva de una injerencia política que había rebasado todos los límites, sobre todo tras el orgullo con que el presidente admitió su intervención ante el organismo.

La tensión interna en la FIFA es evidente.

Entre bastidores, la tensión es palpable. Según The New York Times y Politico, varias federaciones y miembros del Consejo de la FIFA valoran una rebelión contra Infantino.

Para muchos dirigentes, el caso Balagoun fue la gota que colmó el vaso y creó un precedente muy peligroso.

Muchos responsables temen que cada federación exija el mismo trato en caso de cualquier futura suspensión, citando el ejemplo estadounidense.

Además, han empezado los debates para presentar una denuncia contra la gestión del presidente suizo, pues muchos creen que la credibilidad de la FIFA se ha visto afectada por estas decisiones polémicas.

Un nuevo candidato a las elecciones de la FIFA

En este contexto, la UEFA, que emitió un comunicado firme tras el caso del jugador de América, estudia apoyar a un candidato alternativo en las elecciones presidenciales de 2027 para poner fin al largo mandato de Infantino.

Su expediente se debate en privado para no alertar a Infantino.

La postura pública de la Federación Suiza, que respalda a sus homólogos belgas contra la FIFA, evidencia la gravedad del aprieto de Infantino.