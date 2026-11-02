La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunció el equipo arbitral que dirigirá el esperado y candente duelo entre el Fenerbahçe y el Liverpool, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa, que se disputará el próximo miércoles en territorio turco.

Ysegún un comunicado oficial emitido por la UEFA, la tarea de dirigir el decisivo encuentro ha recaído en el reconocido árbitro internacional francés Clément Turpin. A Turpin le asistirán sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages como árbitros asistentes, mientras que Jérémy Stinat ejercerá como cuarto árbitro.

La designación de Turpin trae malos recuerdos a la afición del Liverpool, pues los Reds cuentan con un historial negativo con el árbitro francés en sus citas europeas más importantes. Turpin fue el cuarto árbitro en la célebre final de la Liga de Campeones de la temporada 2017-2018, que el Liverpool perdió ante el Real Madrid por 3-1 en Kiev.

Turpin también volvió a ser el árbitro principal en la final de la misma competición en la temporada 2021-2022 entre el Liverpool y el Real Madrid en París, que terminó igualmente con una derrota inglesa por un gol a cero.

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El historial de los equipos turcos con Turpin

Por otro lado, Turpin cuenta con un historial equilibrado con los equipos turcos, ya que ha dirigido 5 partidos anteriores de los mismos:

30 de septiembre de 2025: Galatasaray 1-0 Liverpool

24 de octubre de 2024: Fenerbahçe 1-1 Manchester United

16 de agosto de 2017: Başakşehir 1-2 Sevilla

10 de marzo de 2016: Fenerbahçe 1-0 Sporting de Braga

12 de diciembre de 2013: Lazio 0-0 Trabzonspor

El partido del miércoles es decisivo para ambos equipos en la lucha por la clasificación, ya que el Fenerbahçe busca aprovechar los factores de campo y afición, mientras que el Liverpool busca romper el maleficio de Turpin y lograr una victoria que le devuelva su equilibrio continental.