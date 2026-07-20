La UEFA, en plena confrontación con la FIFA por el Mundial: la federación europea impone un boicot

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha decidido no asistir a la final del Mundial entre España y Argentina, según informa The Times. Su ausencia se debe a las crecientes tensiones entre la UEFA y la FIFA.

El desencuentro se debe a la polémica en torno a Folarin Balogun, delantero del AS Mónaco, quien recibió una tarjeta roja contra Bosnia y Herzegovina (2-0) por una falta sobre Tarik Muharemovic. En principio, esa sanción lo inhabilitaba para el duelo ante Bélgica.

Sin embargo, jugó sin sanción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió haber contactado al titular de la FIFA, Gianni Infantino, tras lo cual el organismo mundial suspendió la suspensión por doce meses, amparándose en el artículo 27 de su Código Disciplinario.

La FIFA lo explicó el 5 de julio: la suspensión se aplicará solo si Balogun comete otra falta similar en un año.

La Federación Belga recurrió sin éxito. El caso generó duras críticas de aficionados, jugadores y analistas.

La UEFA criticó con dureza la medida, la tildó de «incomprensible e injustificada» y denunció que la FIFA había cruzado una «línea roja» al ignorar una norma de suspensión automática que, a su juicio, no admite interpretación.

La UEFA advierte que ignorar estas normas básicas amenaza la integridad de la competición y crea un precedente que podría aplicarse a casos similares.

Según The Times, el caso Balogun es solo uno de los motivos por los que la relación entre UEFA y FIFA se tensó. A Ceferin también le molestó que las autoridades estadounidenses impidieran la entrada al país del árbitro somalí Omar Artan para el Mundial.

Además, en la UEFA hay malestar por el trato a Irán, las pausas extra para hidratación, el descanso prolongado por el espectáculo del entretiempo y los precios dinámicos de las entradas que la FIFA impuso durante el torneo.